В Актау появится сто новых автобусных остановок

Жители Актау, особенно новых микрорайонов, жалуются на дефицит остановок. В городской администрации сообщили, что в текущем году планируется благоустроить сто новых мест ожидания общественного транспорта, передает Lada.kz .

Остановка. Фото из архива

Вопрос о нехватке остановок поднимали на отчетной встрече акима города в декабре прошлого года. В мае текущего года в акимате Актау сообщили, что сто новых остановок появится в областном центре уже в этом году, и предоставили локации их возведения.

Как отметили в акимате, 22 остановки будут построены вместо ветхих, которые планируется демонтировать. Также в список могут внести изменения по тем или иным причинам. Монтажные работы обещают начать уже в ближайшее время.

Напомним, жители пожаловались на неудобную остановку в 28 микрорайоне.