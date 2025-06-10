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10.06.2025, 15:26

В Актау планируют построить новую котельную теплоснабжения

Коммунальная жизнь 0 1 610 Лиана Рязанцева

В Актау в этом году модернизируют 20 км тепловых сетей, а также планируют построить новую центральную котельную мощностью 360 Гкал/час для устойчивого теплоснабжения. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев, передает Lada.kz.
 

Фото ЦОК региона
Фото ЦОК региона

Бердибек Картбаев рассказал, что в течение 2025 года будут заменены 10 км магистральных и 10,2 км внутрирайонных тепловых сетей.

С его слов модернизация тепловых сетей Актау ведется интенсивно - уровень их износа в результате указанных работ снизится с 79% до 75%.

В Актау разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию тепловых сетей 1-6 микрорайонов (115,3 км) и 7-24 микрорайонов (118 км). Заключение комплексной экспертизы проекта будет получено во второй половине текущего года. Планируется строительство новой центральной котельной мощностью 360 Гкал/час. Эти работы ведутся с целью окончательного решения проблемы качественного теплоснабжения новых микрорайонов города. Одобрена государственная экспертиза проекта. В этом году планируется начать строительство котельной, - проинформировал Бердибек Картбаев.

Он также отметил, что меры позволят обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Актау в осенне-зимний период.

Напомним, в областном центре продолжили замену магистральных теплосетей. Завершить работы планируют до наступления отопительного сезона. В прошлом году в Актау отремонтировали 11,5 км магистрального теплопровода.

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