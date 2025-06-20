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19.06.2025, 19:48

Когда дадут питьевую воду в Актау

Коммунальная жизнь 0 1 778 Сергей Кораблев

Подачу питьевой воды коммунальные службы планируют возобновить сегодня после окончания ремонтных работ, сообщает Lada.kz..

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Жители 11 микрорайона рассказали, что водоснабжение отключили сегодня, 19 июня, около полудня. К вечеру ситуация не изменилась.

По информации ГКП «КЖСА», причиной стало тройное повреждение магистральной трубы за ТЦ «Жигер». Аварийные бригады работают на месте, но устранить порывы пока не удалось.

Предварительно, ремонт завершат к 20:00, после чего ТОО «МАЭК» начнет заполнение системы, и вода появится в домах примерно к 21:00.

Напомним, питьевую воду отключили полностью  в 9, 10, 11, 12 и 13 микрорайонах, частично - верхней части 14 и 15 микрорайонов. Также произведено частичное отключение в жилых комплексах «White House», «Абырой», «Несибе», «Триумф», «Отпан Towers», домах № 40 и 41, магазине «Каспий» в 16 микрорайоне, в ЖК «Дукат» 17 микрорайона и в городском суде, собесе, городском управлении полиции, прокуратуры, КНБ, которые расположены в 24 микрорайоне.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Воды до сих пор нет и до утра скорее всего не будет. Когда уже эти идиоты научатся говорить время правильно. Ну понимаешь ты, тупица, что не сделают до 20 часов воду, но нет, абсолютно всегда у них мистическая цифра в 20 часов и ни разу за всю историю ее не выполнили
19.06.2025, 18:10
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