Когда дадут питьевую воду в Актау

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Жители 11 микрорайона рассказали, что водоснабжение отключили сегодня, 19 июня, около полудня. К вечеру ситуация не изменилась.

По информации ГКП «КЖСА», причиной стало тройное повреждение магистральной трубы за ТЦ «Жигер». Аварийные бригады работают на месте, но устранить порывы пока не удалось.

Предварительно, ремонт завершат к 20:00, после чего ТОО «МАЭК» начнет заполнение системы, и вода появится в домах примерно к 21:00.

Напомним, питьевую воду отключили полностью в 9, 10, 11, 12 и 13 микрорайонах, частично - верхней части 14 и 15 микрорайонов. Также произведено частичное отключение в жилых комплексах «White House», «Абырой», «Несибе», «Триумф», «Отпан Towers», домах № 40 и 41, магазине «Каспий» в 16 микрорайоне, в ЖК «Дукат» 17 микрорайона и в городском суде, собесе, городском управлении полиции, прокуратуры, КНБ, которые расположены в 24 микрорайоне.