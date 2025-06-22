Заменили досрочно: в Актау обновили 120 метров трубопровода

Коммунальщики выполнили замену поврежденного трубопровода раньше запланированного срока. Его поломка вызвала проблемы с подачей питьевой воды населению областного центра, сообщает Lada.kz .

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Как заявили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», в 24 микрорайоне завершена замена участка трубопровода длиной 120 метров.

Работы выполнены раньше запланированного срока.

По информации предприятия, трубопровод уже поставлен на заполнение.

Трубопровод полностью заменен на новый. Работы завершены в полном объеме, - уточнили в коммунальной службе.

Напомним, 20 июня в Актау произошло аварийное повреждение трубопровода питьевой воды в 24 микрорайоне.

Позже жители возмутились тем, что питьевую воду, подачу которой коммунальщики обещали возобновить в 18:00 часов, на 19:00 часов так и не дали.

Сегодня же, 21 июня, в соцсетях горожане жаловались на низкое давление воды.