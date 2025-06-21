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21.06.2025, 14:42

Жители Актау продолжают жаловаться на проблемы с водой: коммунальщики назвали причины

Коммунальная жизнь 0 1 286 Сергей Кораблев

В соцсетях жители Актау жалуются на низкое давление воды. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» объяснили причину, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Коммунальщики пояснили, что подача воды в целом идет, но из-за повышенного потребления, особенно в выходные, давление остается пониженным и вода доходит максимум до 3-4 этажей жилых домов.

В связи с аварийным повреждением водопроводной линии в 24 микрорайоне, на данный момент производится работа по укладке нового трубопровода диаметром 530 миллиметров и длиной 120 метров.

Завершить технические работы и полностью восстановить стабильное водоснабжение коммунальщики планируют до 21:00 часов текущего дня.

Напомним, 20 июня в Актау произошло аварийное повреждение трубопровода питьевой воды в 24 микрорайоне.

Позже жители возмутились тем, что питьевую воду, подачу которой коммунальщики обещали возобновить в 18:00 часов, на 19:00 часов так и не дали.

 

 

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