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20.06.2025, 10:42

В Актау из-за аварии на трубопроводе отключат питьевую воду в нескольких микрорайонах

Общество 0 4 227 Наталья Вронская

В Актау сегодня, 20 июня, произошло аварийное повреждение трубопровода питьевой воды в районе 24 микрорайона. В связи с этим в ряде жилых домов будет временно прекращена подача воды, передает Lada.kz со ссылкой на ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT
Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

Ограничение с 11:30 по 18:00 часов коснётся следующих объектов и микрорайонов:

  • полностью: 9, 10, 11, 12 и 13 микрорайоны;
  • частично: верхняя часть 14 и 15 микрорайонов;
  • 16 микрорайон: жилые комплексы White House, Абырой, Несибе, Триумф, Отпан Towers (дома №40 и №41), магазин «Каспий»;
  • 17 микрорайон: ЖК «Дукат», дома №21 и №23;
  • 24 микрорайон: здания городского суда, собеса, департамента полиции Мангистауской области, прокуратуры и регионального департамента КНБ РК.

Власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. О времени восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно.

Напомним, вчера, 19 июня, питьевую воду отключили полностью в 9, 10, 11, 12 и 13 микрорайонах, частично – верхней части 14 и 15 микрорайонов.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
Понятно, выходные без воды будем сидеть как обычно. Все трубы изношены уже 20 лет как, а директора маэка зато себе новые ландкрузеры каждый год покупают и коттеджи строят
20.06.2025, 05:51
sakura.68
sakura.68
На представленном видео видно, что трубопровод сильно изношен. "Чопиком" ситуацию не исправить, нужен масштабный капитальный ремонт всех инженерных сетей водоснабжения с полной заменой труб и запорно-регулирующей арматуры.
20.06.2025, 05:48
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