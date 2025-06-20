В Актау из-за аварии на трубопроводе отключат питьевую воду в нескольких микрорайонах

В Актау сегодня, 20 июня, произошло аварийное повреждение трубопровода питьевой воды в районе 24 микрорайона. В связи с этим в ряде жилых домов будет временно прекращена подача воды, передает Lada.kz со ссылкой на ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Иллюстративное фото. Сгенерировано чатом GPT

Ограничение с 11:30 по 18:00 часов коснётся следующих объектов и микрорайонов:

полностью: 9, 10, 11, 12 и 13 микрорайоны;

частично: верхняя часть 14 и 15 микрорайонов;

16 микрорайон: жилые комплексы White House, Абырой, Несибе, Триумф, Отпан Towers (дома №40 и №41), магазин «Каспий»;

17 микрорайон: ЖК «Дукат», дома №21 и №23;

24 микрорайон: здания городского суда, собеса, департамента полиции Мангистауской области, прокуратуры и регионального департамента КНБ РК.

Власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. О времени восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно.

Напомним, вчера, 19 июня, питьевую воду отключили полностью в 9, 10, 11, 12 и 13 микрорайонах, частично – верхней части 14 и 15 микрорайонов.