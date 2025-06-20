В Актау из-за аварии на трубопроводе отключат питьевую воду в нескольких микрорайонах

В Актау сегодня, 20 июня, произошло аварийное повреждение трубопровода питьевой воды в районе 24 микрорайона. В связи с этим в ряде жилых домов будет временно прекращена подача воды, передает Lada.kz со ссылкой на ГКП «Каспий жылу, су арнасы».
Ограничение с 11:30 по 18:00 часов коснётся следующих объектов и микрорайонов:
Власти просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. О времени восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно.
Напомним, вчера, 19 июня, питьевую воду отключили полностью в 9, 10, 11, 12 и 13 микрорайонах, частично – верхней части 14 и 15 микрорайонов.
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