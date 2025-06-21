Жители Актау продолжают возмущаться отсутствием питьевой воды в квартирах

С утра 20 июня часть города осталась без питьевой воды. Коммунальщики обещали дать ее к шести часам вечера, однако этого не произошло. Lada.kz попросила ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) прокомментировать текущую ситуацию.

Фото жителей Актау из Telegram-чата акима Мангистауской области

Жители выражают возмущение тем, что питьевую воду, подачу которой коммунальщики обещали возобновить в 18:00 часов, на 19:00 часов так и не дали. Особенно остро люди реагируют из-за того, что ситуация охватила сразу 10 микрорайонов. Свое негодование жильцы домов высказывают в Telegram-чате акима Мангистауской области.

Коммунальщики пока не уточняют, когда вода снова появится в кранах. В ГКП «КЖСА» корреспонденту Lada.kz сообщили, что аварийные бригады работают на двух участках в 24 микрорайоне – за зданием управления полиции Актау и за департаментом КНБ РК по Мангистауской области.

Все усилия направлены на восстановление подачи питьевой воды, - прокомментировали в предприятии.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, сегодня, 20 июня, в Актау произошло аварийное повреждение трубопровода питьевой воды в 24 микрорайоне. Подобная ситуация происходила и вчера, 19 июня. Доступ к воде люди получили ближе к 12 часам ночи.