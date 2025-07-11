В Актау из-за аварии приостановлена подача воды в 14 микрорайоне

В 14 микрорайоне временно приостановлена подача питьевой воды из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» , передает Lada.kz .

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Авария произошла в доме №37, расположенном в 14 микрорайоне.

В результате без питьевой воды остались несколько жилых домов, а также ряд учреждений: дома №32Б, 35, 36, 37, 38, 42, здания Halyk Bank, бывшего РАГСа, партии «AMANAT» и средней школы №15.

Специалисты коммунального предприятия уже приступили к устранению аварии. Ориентировочное время завершения работ и восстановления водоснабжения будет сообщено дополнительно.