Мусорный коллапс в Актау: как решить проблему со зловонием, крысами и пожарами

Жители 11 микрорайона сталкиваются с проблемой скопления отходов у дома. Мусоровозы не могут подобраться к контейнерам – подъезд к ним заблокирован припаркованными автомобилями самих жильцов, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №18 в 11 микрорайоне

Жильцы дома №18 жалуются на антисанитарию: вовремя опустошать контейнеры с отходами мусоровозам мешают припаркованные в непосредственной близости к бакам автомобили. В результате люди, чьи квартиры расположены на первых этажах, вынуждены терпеть неприятные запахи, кроме того, положение дел привело к размножению тараканов и крыс.

Часть жильцов безразлична к ситуации, поскольку квартиры – съемные. Активисты же требуют установить у мусорных контейнеров запрещающие парковку знаки, а также привлекать нарушителей к ответственности.

Тем временем в ТОО «Caspiy Operating Aktau», компании, ответственной за вывоз мусора в Актау, сообщают, что проблема еще глубже.

В предприятии заявляют: никакие знаки и штрафы не решат проблему кардинально. Единственный выход – заварить мусоропровод и вынести контейнеры на специально отведенную площадку, подальше от подъездов - это избавит от лишних трат на обслуживание старой системы и работу дворника, которого вынужденно нанимает обслуживающий дом ПКСК «Светлана».

По словам представителей компании, такие меры позволят покончить с антисанитарией и постоянной угрозой пожара. Уточняется, что места для мусорных контейнеров с советских времен не менялись, а городская инфраструктура давно требует пересмотра.

Напомним, на переполненные мусорные баки жители сразу нескольких микрорайонов областного центра жаловались и в июне текущего года.