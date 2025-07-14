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14.07.2025, 12:58

Мусорный коллапс в Актау: как решить проблему со зловонием, крысами и пожарами

Коммунальная жизнь 0 2 205 Сергей Кораблев

Жители 11 микрорайона сталкиваются с проблемой скопления отходов у дома. Мусоровозы не могут подобраться к контейнерам  подъезд к ним заблокирован припаркованными автомобилями самих жильцов, сообщает Lada.kz.

Фото жителей дома №18 в 11 микрорайоне
Фото жителей дома №18 в 11 микрорайоне

Жильцы дома №18 жалуются на антисанитарию: вовремя опустошать контейнеры с отходами мусоровозам мешают припаркованные в непосредственной близости к бакам автомобили. В результате люди, чьи квартиры расположены на первых этажах, вынуждены терпеть неприятные запахи, кроме того, положение дел привело к размножению тараканов и крыс.

Часть жильцов безразлична к ситуации, поскольку квартиры  съемные. Активисты же требуют установить у мусорных контейнеров запрещающие парковку знаки, а также привлекать нарушителей к ответственности.

Тем временем в ТОО «Caspiy Operating Aktau», компании, ответственной за вывоз мусора в Актау, сообщают, что проблема еще глубже.

В предприятии заявляют: никакие знаки и штрафы не решат проблему кардинально. Единственный выход  заварить мусоропровод и вынести контейнеры на специально отведенную площадку, подальше от подъездов - это избавит от лишних трат на обслуживание старой системы и работу дворника, которого вынужденно нанимает обслуживающий дом ПКСК «Светлана».

По словам представителей компании, такие меры позволят покончить с антисанитарией и постоянной угрозой пожара. Уточняется, что места для мусорных контейнеров с советских времен не менялись, а городская инфраструктура давно требует пересмотра.

Напомним, на переполненные мусорные баки жители сразу нескольких микрорайонов областного центра жаловались и в июне текущего года.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
По поводу мусоропроводов, конечно, люди будут протестовать...НО! Наверное стоит хоть раз показать нашим счастливым гражданам, швыряющим отходы в мистическую дырку на этаже, как хрупкая женщина РУКАМИ выгребает это все в коробочку из зловонной адской комнатки в которую это все падает и потом с огромной палкой еще ходит по этажам и пробивает засоры! или как наша нищая соседка, у которой забита канализация за долги, выливает туда же свой ночной горшок...Ну конечно ,лучше смотреть красивые картинки про туристический рай
15.07.2025, 05:12
Гульмира Садырова
Гульмира Садырова
конечно, куда проще заварить, чем бороться с пофигизмом жителей - дёшево и сердито. А потом на всех этажах будут лежать пакеты с мусором, что куда хуже. Работать надо! Бороться, наказывать, штрафовать, а не ставить под удар законопослушных жителей дома
14.07.2025, 10:15
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Часто мусорные контейнера , отдельно стоящие вблизи домов, переполнены и не вывозятся регулярно. А там рядом детсады, школы ( помимо жилых домов)... Так где и что заварить тем кто не вывозит мусор, а если вывозят то оставляют после этого пятна масляные, потёки вонючие, разлетающиеся останки уборки. Мусоровозы грязные вонючие с протечкам. Это не убирается. Где штрафы на них за загрязнения ?
14.07.2025, 08:23
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