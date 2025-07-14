«Таем на глазах!»: в Актау сразу несколько микрорайонов остались без электроэнергии

Жители Актау массово жалуются на перебои с электроэнергией. В условиях экстремальной жары отсутствие ресурса становится настоящим испытанием, сообщает Lada.kz .

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Горожане выражают недовольство в социальных сетях, жалуясь на невыносимые условия в квартирах и отсутствие точной информации о сроках восстановления электроснабжения.

Кроме того, на ряде автодорог не функционируют светофоры. На месте работают полицейские, которые занимаются регулировкой движения транспорта.

В свою очередь в ГКП «АУЭС» сообщили о том, что частичное отключение электроэнергии зафиксировано в следующих микрорайонах: 7, 9, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 29А и 30.

По информации предприятия, бригады уже работают на месте, проводится выявление точной локации аварии. Причиной перебоев называют высокую нагрузку на электросети из-за жары.