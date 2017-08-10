ТОО «Caspiy Оperating»: Припаркованные автомобили вдоль контейнеров мешают вывозу мусора

- Дети не могут играть во дворе от запаха, жара, мусор разлагается. Такая же картина в соседнем дворе! Звоним в обслуживающую компанию, там то не отвечают, то не соединяют с директором, секретарша грубит. Есть выход? Или наш город, который славился своей чистотой, погрязнет в грязи? - жалуются жители 26 дома 29 микрорайона.
В ТОО «Caspiy Operating» отметили, что основной причиной несвоевременного вывоза мусора в городе являются автомобили, оставленные владельцами в прилегающей территории к мусорным контейнерам. По словам директора предприятия, это затрудняет проезд мусоровоза к бакам.
- Мы работаем в штатном режиме. Мусор вывозится регулярно. Единственное, мы сталкиваемся с проблемой, когда наши мусоровозы не всегда могут подъехать к контейнерам. Наш работник пытается найти автовладельца и после ожидания более 10-15 минут вынужден уезжать на другой объект. Объем работы слишком большой. Чтобы не было большого скопления мусора, мусоровозы повторно возвращаются к объекту, - сказал Сергей Парфенов.
Также в ТОО «Caspiy Оperating» прокомментировали фотографии пользователя Lada.kz, на которых запечатлен сгоревший мусор, вывалившийся из мусорных баков.
Автор фото призывает городской акимат и коммунальные службы обратить внимание на частое возгорание мусора в галерейных домах.
- Произошло очередное возгорание скопившегося мусора возле дома, который на протяжении нескольких дней не вывозился. До каких пор жители нашего города при входе в дом будут переступать чрез мусор, выпавший из переполненных мусорных контейнеров? До каких пор люди будут страдать от зловония? - пишет автор фотографий.
- Неоднократно проводили собрания с жильцами галерейных домов, предлагали им закрыть мусоропроводы, так как часто из-за окурков, брошенных с верхних этажей, и происходит возгорание. В свою очередь мы предлагали им увеличить количество баков и перенести их в другое место на благоустроенную площадку. Но жители верхних этажей галерейных домов против демонтажа мусоропровода. Им лень спускаться вниз, несмотря на то, что практически во всех многоэтажках работают лифты, - сказал директор ТОО «Caspiy Operating».
По вопросам невывоза ТБО жители Актау могут обращаться по телефону: 60-54-24.