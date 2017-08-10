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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:32

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ТОО «Caspiy Оperating»: Припаркованные автомобили вдоль контейнеров мешают вывозу мусора

От жителей Актау поступают жалобы: из микрорайонов вывоз мусора происходит нерегулярно. Основной причиной перебоев вывоза твёрдых бытовых отходов являются автомобили, стоящие рядом с мусорными контейнерами. Об этом заявил директор ТОО «Caspiy Operating» Сергей Парфенов.

Фото предоставлено «Caspiy Operating».
Жители 29 и 7 микрорайонов рассказали, что мусорные контейнеры возле их домов переполнены.

ТОО «Caspiy Оperating»: Припаркованные автомобили вдоль контейнеров мешают вывозу мусора


- Дети не могут играть во дворе от запаха, жара, мусор разлагается. Такая же картина в соседнем дворе! Звоним в обслуживающую компанию, там то не отвечают, то не соединяют с директором, секретарша грубит. Есть выход? Или наш город, который славился своей чистотой, погрязнет в грязи? - жалуются жители 26 дома 29 микрорайона.

В ТОО «Caspiy Operating» отметили, что основной причиной несвоевременного вывоза мусора в городе являются автомобили, оставленные владельцами в прилегающей территории к мусорным контейнерам. По словам директора предприятия, это затрудняет проезд мусоровоза к бакам.

- Мы работаем в штатном режиме. Мусор вывозится регулярно. Единственное, мы сталкиваемся с проблемой, когда наши мусоровозы не всегда могут подъехать к контейнерам. Наш работник пытается найти автовладельца и после ожидания более 10-15 минут вынужден уезжать на другой объект. Объем работы слишком большой. Чтобы не было большого скопления мусора, мусоровозы повторно возвращаются к объекту, - сказал Сергей Парфенов.



Также в ТОО «Caspiy Оperating» прокомментировали фотографии пользователя Lada.kz, на которых запечатлен сгоревший мусор, вывалившийся из мусорных баков.

Автор фото призывает городской акимат и коммунальные службы обратить внимание на частое возгорание мусора в галерейных домах.

- Произошло очередное возгорание скопившегося мусора возле дома, который на протяжении нескольких дней не вывозился. До каких пор жители нашего города при входе в дом будут переступать чрез мусор, выпавший из переполненных мусорных контейнеров? До каких пор люди будут страдать от зловония? - пишет автор фотографий.

- Неоднократно проводили собрания с жильцами галерейных домов, предлагали им закрыть мусоропроводы, так как часто из-за окурков, брошенных с верхних этажей, и происходит возгорание. В свою очередь мы предлагали им увеличить количество баков и перенести их в другое место на благоустроенную площадку. Но жители верхних этажей галерейных домов против демонтажа мусоропровода. Им лень спускаться вниз, несмотря на то, что практически во всех многоэтажках работают лифты, - сказал директор ТОО «Caspiy Operating».

По вопросам невывоза ТБО жители Актау могут обращаться по телефону: 60-54-24.


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Припаркованные машины вдоль контейнеров мешают вывозу мусора


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Комментарии ( 2 )

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horstich (Посетители) Сегодня, 18:33
Неправда!Жители сами предлагали перенести контейнера ,но акимат запретил их перенос.Также предлагалась возможность установки небольшого ограждения для любителей парковки возле мусорки,благо клиренс мусоровозов позволяет проехать .Однако все заглохло на этапе ЖЭКа,конкретно 7 мкр,председатель ,которого ,возможно помнит еще живого Ленина и не намерен решать существующую проблему.
 
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  • тишка
 Шторм (Посетители) Сегодня, 18:28
Не исключаю случаи случайной парковки на минутку,но «Caspiy Оperating» ваши отмазки и откровенное враньё уже начинает доставать население,позади моего дома уже третью неделю не метут и мусор скопился который наши граждане кидают за балкон,почему не убираете тоже машины мешают. boyan
 
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  • тишка
 Критик SS (Посетители) Сегодня, 18:06
Самое интересное когда люди снимают или фоткают, то не каких преград не видно, как Каспий подъезжает во всех микрорайонах дворах сразу столпились машины, согласен есть такое, но не во всех дворах наверное, из 10 мкр 2-4 дворах наверно так, а пишут прям как будто столько дней стоят машины и не двигаются )))))
 
 

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