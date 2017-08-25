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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:07

Просмотров: 337

ТОО «Кала жолдары»: Деревья внутри микрорайонов Актау поливают регулярно и по графику

Жители 28 микрорайона Актау пожаловались на нерегулярный полив зеленых насаждений. В ТОО «Кала жолдары» сообщили, что деревья, согласно графику, поливают два раза в месяц.

Фото ТОО «Кала жолдары»
Жильцы десяти домов 28 микрорайона обратились с жалобой на нерегулярный полив зеленых насаждений.

- Полив идет неравномерно, деревья не окапывают. У нас все насаждения в отличном состоянии, в прошлые годы всегда окапывались и поливались регулярно. Сейчас каждое дерево в нашем регионе на вес золота. Приходится своими силами поливать деревья, - возмущаются жители.

В ТОО «Кала жолдары» заявили, что полив зеленых насаждений внутри микрорайонов Актау производится по графику.

- В договорных обязательствах нашей компании по озеленению города в текущем году предусмотрено: побелка деревьев, окапывание лунок, обрезка кустарников, спил аварийных и сухих деревьев, полив зеленых насаждений и химическая обработка. В 28 микрорайоне своевременно побелены 2567 деревьев. В летний период полив зеленых насаждений внутри микрорайонов Актау проводят два раза в месяц. В 28 микрорайоне полив производился в июне, июле. И в августе уже выполнен первый массовый полив деревьев. Второй планируется в конце месяца. Каждый полив подтверждается актом, который подписан самими же жильцами. Также у нас есть фото- и видеозаписи, подтверждающие выполнение наших обязательств, - рассказала Жанар Оржанова, исполняющий обязанности пресс-службы ТОО «Кала жолдары».



Напомним, в этом году для полива зеленых насаждений задействованы 38 водовозов емкостью шесть кубических метров и 16 машин емкостью 10 кубических метров. На полив зеленых насаждений и озеленение Актау из бюджета выделено 596 миллионов тенге. Это на 109 миллионов больше, чем в 2016 году.

Телефон ТОО «Кала жолдары»: 60 01 55


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Полив в 28 микрорайоне


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Комментарии ( 5 )

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nadiuna (Посетители) Сегодня, 17:53
...брешут и не краснеют... у нас ни разу за лето не полили...мы воду с кондиционеров под деревья выливаем или питьевую таскаем с 5 этажа prey
 
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Спиридон (Посетители) Сегодня, 17:29
Поливают только перед домом, за все лето за домом ни разу не полили. А акт, подписанный жильцами, это вообще из области фантастики look
 
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  • nadiuna
 маруся (Посетители) Сегодня, 17:09
По графику деньги в карманах оседают. На пальцах можно пересчитать сколько раз поливали деревья внутри микрорайонов.
 
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Gaholimy (Посетители) Сегодня, 17:06
Для вида полили 3 раза за все лето и то с одной стороны дома -со стороны подъездов-с другой стороны ни разу ,у водителя спросили почему не поливают сказал нет насосов на машинах, вот вам вранье натуральное о поливах в микрорайонах (14 мкр)
 
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  • Швейк
 капучина (Посетители) Сегодня, 16:38
только какой график? раз в 3 недели. Хорошо запоминаю когда в 6 мкр-не совершают поливы, а это реально не раньше через 2-3 недель после последнего полива, так как гуляя с собаками, не пускаю собак к политым деревьям. что бы лапы не запачкать..вот сегодня поливали..ждем в сентябре..может..а может и не ждём уже..
 
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  • Gaholimy
  • Швейк
  • nadiuna
 Intel (Посетители) Сегодня, 16:33
Сзади 7 дома, 14 мкр, за лето ни разу не поливали.
 
 

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