ТОО «Кала жолдары»: Деревья внутри микрорайонов Актау поливают регулярно и по графику

- Полив идет неравномерно, деревья не окапывают. У нас все насаждения в отличном состоянии, в прошлые годы всегда окапывались и поливались регулярно. Сейчас каждое дерево в нашем регионе на вес золота. Приходится своими силами поливать деревья, - возмущаются жители.
В ТОО «Кала жолдары» заявили, что полив зеленых насаждений внутри микрорайонов Актау производится по графику.
- В договорных обязательствах нашей компании по озеленению города в текущем году предусмотрено: побелка деревьев, окапывание лунок, обрезка кустарников, спил аварийных и сухих деревьев, полив зеленых насаждений и химическая обработка. В 28 микрорайоне своевременно побелены 2567 деревьев. В летний период полив зеленых насаждений внутри микрорайонов Актау проводят два раза в месяц. В 28 микрорайоне полив производился в июне, июле. И в августе уже выполнен первый массовый полив деревьев. Второй планируется в конце месяца. Каждый полив подтверждается актом, который подписан самими же жильцами. Также у нас есть фото- и видеозаписи, подтверждающие выполнение наших обязательств, - рассказала Жанар Оржанова, исполняющий обязанности пресс-службы ТОО «Кала жолдары».
Напомним, в этом году для полива зеленых насаждений задействованы 38 водовозов емкостью шесть кубических метров и 16 машин емкостью 10 кубических метров. На полив зеленых насаждений и озеленение Актау из бюджета выделено 596 миллионов тенге. Это на 109 миллионов больше, чем в 2016 году.
Телефон ТОО «Кала жолдары»: 60 01 55