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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 1124

Виновным в порыве трубы в 8 доме 31А микрорайона Актау назвали владельца квартиры на четвертом этаже

Собственник, по мнению застройщика ТОО «ЖилДорСтрой», изменил систему внутреннего отопления. Вина застройщика и обслуживающей компании не установлена.

Фото предоставлено ТОО «ЖилДорСтрой»
Итоги служебного расследования огласили в ТОО «ЖилДорСтрой».

- Собственник квартиры во время ремонта изменил систему внутреннего отопления, «утопив» трубу в стену. При этом не были проведены опрессовка и испытание трубопровода, что привело к порыву трубы и затоплению квартир на нижних этажах. По итогам служебного расследования сообщаем, что в порыве системы отопления нет вины ни застройщика ТОО «ЖилДорСтрой», ни обслуживающей организации «Алимар Курылыс», - сообщили в ТОО «ЖилДорСтрой».

Застройщик дома пообещал жильцам провести ремонт в подъезде с наступлением тепла.

Напомним, инцидент произошел 16 января в 06:00. В квартире, расположенной на четвертом этаже шестиэтажного дома, прорвало трубу отопительной системы. Хозяина квартиры в момент происшествия не оказалось дома.

В обслуживающей компании ТОО «Алимар Курылыс» заявили, что потоп произошел из-за лопнувшей пластиковой трубы отопительной системы. Дом сдан в эксплуатацию в 2016 году. Жильцы приобретали квартиры в черновой отделке.

Последствия потопа жители одной из пострадавших квартир сняли на видео.




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Комментарии ( 6 )

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  • Animonta
 mer (Посетители) Сегодня, 12:24
Утапливать любые трубы в стену и потом замуровывать,это фишка эврорэмонтов наших всеразличных строй бригад под ключ,это стандарт "качества" ремонта. Как потом действовать, если вдруг возникнут непредвиденные обьстоятельства,их не волнует,бабки взяли и свалили.
 
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Dushman (Посетители) Сегодня, 11:48
Цитата: BV
ЖЭК и летом может провести опрессовку отопительной системы подав в стояк горячую воду. Самое главное зачем такой участок утапливать в стену, что это даст?


Человек сделал зимой ремонт, как ему провести опрессовку?
 
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  • Fargo
  • Animonta
 BV (Посетители) Сегодня, 11:46
Цитата: Dushman
интересно каким образом сделать опрессовку? или я чего то не понимаю.



ЖЭК и летом может провести опрессовку отопительной системы подав в стояк горячую воду. Самое главное зачем такой участок утапливать в стену, что это даст?
 
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tim77712 (Посетители) Сегодня, 11:44
Чет я не пойму по фото как будет в батарее вода циркулировать? в штрабе нет обратки а это значит часть транзитной трубы в штрабе между выводом и входом на батарею нужно удалить а у батарей установить байпас с вентилем или трубу меньшего диаметра причем до байпаса труба должна идти того же диаметра как в штрабе!
 
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Dushman (Посетители) Сегодня, 11:31
интересно каким образом сделать опрессовку? или я чего то не понимаю.
 
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FBI (Посетители) Сегодня, 11:17
Однозначно в копеечку влетит ремонт затопленных квартир ....
 
 

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