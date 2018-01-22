Виновным в порыве трубы в 8 доме 31А микрорайона Актау назвали владельца квартиры на четвертом этаже

- Собственник квартиры во время ремонта изменил систему внутреннего отопления, «утопив» трубу в стену. При этом не были проведены опрессовка и испытание трубопровода, что привело к порыву трубы и затоплению квартир на нижних этажах. По итогам служебного расследования сообщаем, что в порыве системы отопления нет вины ни застройщика ТОО «ЖилДорСтрой», ни обслуживающей организации «Алимар Курылыс», - сообщили в ТОО «ЖилДорСтрой».
Застройщик дома пообещал жильцам провести ремонт в подъезде с наступлением тепла.
Напомним, инцидент произошел 16 января в 06:00. В квартире, расположенной на четвертом этаже шестиэтажного дома, прорвало трубу отопительной системы. Хозяина квартиры в момент происшествия не оказалось дома.
В обслуживающей компании ТОО «Алимар Курылыс» заявили, что потоп произошел из-за лопнувшей пластиковой трубы отопительной системы. Дом сдан в эксплуатацию в 2016 году. Жильцы приобретали квартиры в черновой отделке.
Последствия потопа жители одной из пострадавших квартир сняли на видео.