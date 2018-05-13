В Актау на шесть дней отключат горячую воду

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Горячей воды в Актау не будет с 14 по 19 мая. Причину разъяснили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».



- Будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей города, в связи с чем будет отключено горячее водоснабжение, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».