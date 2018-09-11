Жителей Актау возмутили счета за электроэнергию

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Жители Актау возмущены суммами в очередных квитанциях. Часть потребителей, которые шокированы образовавшейся задолженностью — пенсионеры и горожане, проживающие в квартире одни.
- Я живу в однокомнатной квартире, у меня даже компьютера нет, мне 10 тысяч приписали. В прошлом месяце тоже, - говорит Тлектес Нурдаулетова.
Задолженность в 103 тысячи возмутила жительницу Актау Зульфию Шмидт. Женщина уверяет, что в ее квартире проживают двое человек, и такой задолженности образоваться не могло — семья регулярно оплачивает коммунальные услуги.
Жители, у которых в квитанциях образовалась «лишняя», по их мнению, задолженность, предполагают, что причиной ошибки мог стать человеческий фактор.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» отметили, что в случае, если потребители сомневаются в работе контролеров, они могут написать заявление. В этом случае показания электросчетчика будут сняты заново.
- В некоторых случаях мы полагаем, что абоненты могли занижать свои показания. Возможно, после проверки заниженные суммы привели в соответствие, - отметил Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В департаменте по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области сообщили, что заявлений от потребителей по новому случаю не поступало.
Напомним, в начале августа жители Актау возмутились начислением объемов электроэнергии в графе «Среднее».
Свои действия прокомментировало ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Вопрос пообещали изучить в антимонопольном ведомстве.
В Мангистауском обществе по защите прав потребителей считают действия ТОО «МАЭК-Казатомпром» грубейшим нарушением.
Начисление «среднего» объема приостановили до окончания расследования. Об этом редакции «Лады» сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
- Я живу в однокомнатной квартире, у меня даже компьютера нет, мне 10 тысяч приписали. В прошлом месяце тоже, - говорит Тлектес Нурдаулетова.
Задолженность в 103 тысячи возмутила жительницу Актау Зульфию Шмидт. Женщина уверяет, что в ее квартире проживают двое человек, и такой задолженности образоваться не могло — семья регулярно оплачивает коммунальные услуги.
Жители, у которых в квитанциях образовалась «лишняя», по их мнению, задолженность, предполагают, что причиной ошибки мог стать человеческий фактор.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» отметили, что в случае, если потребители сомневаются в работе контролеров, они могут написать заявление. В этом случае показания электросчетчика будут сняты заново.
- В некоторых случаях мы полагаем, что абоненты могли занижать свои показания. Возможно, после проверки заниженные суммы привели в соответствие, - отметил Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В департаменте по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области сообщили, что заявлений от потребителей по новому случаю не поступало.
Напомним, в начале августа жители Актау возмутились начислением объемов электроэнергии в графе «Среднее».
Свои действия прокомментировало ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Вопрос пообещали изучить в антимонопольном ведомстве.
В Мангистауском обществе по защите прав потребителей считают действия ТОО «МАЭК-Казатомпром» грубейшим нарушением.
Начисление «среднего» объема приостановили до окончания расследования. Об этом редакции «Лады» сообщили в прокуратуре Мангистауской области.