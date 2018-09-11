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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:18

Просмотров: 2374

Жителей Актау возмутили счета за электроэнергию

Сумма задолженности за август 2018 года у некоторых горожан составила от 20 до 103 тысяч тенге. Ситуацию прокомментировали в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и департаменте по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Жители Актау возмущены суммами в очередных квитанциях. Часть потребителей, которые шокированы образовавшейся задолженностью — пенсионеры и горожане, проживающие в квартире одни.

- Я живу в однокомнатной квартире, у меня даже компьютера нет, мне 10 тысяч приписали. В прошлом месяце тоже, - говорит Тлектес Нурдаулетова.

Задолженность в 103 тысячи возмутила жительницу Актау Зульфию Шмидт. Женщина уверяет, что в ее квартире проживают двое человек, и такой задолженности образоваться не могло — семья регулярно оплачивает коммунальные услуги.

Жители, у которых в квитанциях образовалась «лишняя», по их мнению, задолженность, предполагают, что причиной ошибки мог стать человеческий фактор.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» отметили, что в случае, если потребители сомневаются в работе контролеров, они могут написать заявление. В этом случае показания электросчетчика будут сняты заново.

- В некоторых случаях мы полагаем, что абоненты могли занижать свои показания. Возможно, после проверки заниженные суммы привели в соответствие, - отметил Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В департаменте по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области сообщили, что заявлений от потребителей по новому случаю не поступало.

Напомним, в начале августа жители Актау возмутились начислением объемов электроэнергии в графе «Среднее».

Свои действия прокомментировало ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Вопрос пообещали изучить в антимонопольном ведомстве.

В Мангистауском обществе по защите прав потребителей считают действия ТОО «МАЭК-Казатомпром» грубейшим нарушением.

Начисление «среднего» объема приостановили до окончания расследования. Об этом редакции «Лады» сообщили в прокуратуре Мангистауской области.


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Комментарии ( 7 )

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Критик SS (Посетители) Сегодня, 18:08
Обратились в Маэк, сказали что им все равно, если даже вас дома не было, но мы сказали что почему ежемесячно у нас 6000тг выходило, и в вдруг за прошлый месяц весь актау использовал 2 раза больше электроэнергии, совпадение? И добавок нам ответили мало ли что сказали по СМИ и жалуйтесь
 
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  • ЁмоЁ
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 Lexus (Посетители) Сегодня, 17:23
Не долго музыка играла. Но у меня в счете все в норме
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 17:09
Это просто очередное "обувательство" со стороны МАЭК. Все начисленные в июле суммы в августе выставили к оплате повторно. Это либо некомпетентная бухгалтерия ТОО "МАЭК" либо прямое указание руководства этой весьма странной в принадлежности компании.Являясь квазигосударственной компанией она не подчиняется законам и нормам государства.С совершенно спокойным видом диктует свои условия не считаясь ни с кем.Похоже ни антимонопольный комитет ни прокуратура не могут повлиять на политику проводимую этим странным ТОО.

Кыдырбай Касымбеков, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Работал в компании «Казатомпром»
Учился в АИНХ
Из Шымкент
Нет информации об отношениях для показа

Комментариев нет.
Информация из открытых источников.Его аакаунт в фэйсбук.
 
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  • Mestnyi
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  • arelav_74
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 M.A. (Посетители) Сегодня, 16:44
То, что за прошлый месяц как "среднее" начисляли, в этом месяце людям как долг выставили. А говорили, можно не платить.
Какие там вообще новости, что насчет расследования антимонопольного комитета, кого-нибудь наказали за этот бардак? А то, пока не накажут, так это и будет.
 
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 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 16:34
Похоже на испорченный телефон. Эта отписка слишком глупа! Никто ничего не боится? Вот так можно врать жителям! У Вас с совестью что МАЭК и Департамент антимонопольный?! Вы зачем нам воду льёте? Отвечайте на вопросы прямо!!! Пора нести ответсвенность кое кому за чепуху, которую нам в уши льют!
 
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 elek (Посетители) Сегодня, 16:12
В прошлый раз в преддверии саммита вопрос решился быстро, сейчас подобные мероприятия не намечаются - можно наглеть снова? Сколько можно испытывать терпение и издеваться над людьми?
 
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 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:08
Ну вот и пусть идет расследование. Платим только по факту и все.
 
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 Jack (Посетители) Сегодня, 16:04
Какой бардак в МАЭКовской бухгалтерии, просто феерический бардак!
 
 

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