Жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на плохое отопление в квартирах

Жительница 11 микрорайона рассказала о проблеме с теплоснабжением в её квартире.- Как наступили морозы, так исчезло в наших квартирах тепло. Сколько раз обращалась в ЖЭК, но они бессильны. Они ссылаются на то, что «МАЭК» в первую очередь удовлетворяет потребность жителей новых микрорайонов. Получается, мы платим за то, что у нас было холодно. У меня, например, четверо детей, ложимся спать, надевая две пары носков, почти что в верхней одежде. В квартире работают два отопительных прибора, - жалуется жительница 11 микрорайона.Проблема с отоплением присутствует также в домах и других микрорайонов. Горожане активно жалуются на отсутствие отопления в социальных сетях.