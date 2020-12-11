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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:54

Просмотров: 541

Жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на плохое отопление в квартирах

В редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей из разных микрорайонов Актау. По их словам, с октября в их квартирах нет подачи тепла.

Иллюстрация к материалу
Жительница 11 микрорайона рассказала о проблеме с теплоснабжением в её квартире.

- Как наступили морозы, так исчезло в наших квартирах тепло. Сколько раз обращалась в ЖЭК, но они бессильны. Они ссылаются на то, что «МАЭК» в первую очередь удовлетворяет потребность жителей новых микрорайонов. Получается, мы платим за то, что у нас было холодно. У меня, например, четверо детей, ложимся спать, надевая две пары носков, почти что в верхней одежде. В квартире работают два отопительных прибора, - жалуется жительница 11 микрорайона.

Проблема с отоплением присутствует также в домах и других микрорайонов. Горожане активно жалуются на отсутствие отопления в социальных сетях.

Жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на плохое отопление в квартирах


Жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на плохое отопление в квартирах


Жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на плохое отопление в квартирах


Жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на плохое отопление в квартирах


Жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на плохое отопление в квартирах


Редакция ожидает официальный ответ от пресс-службы ТОО «МАЭК-Казатомпром».



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Комментарии ( 3 )

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NonameNo (Посетители) Сегодня, 17:27
Всё равно все придут к автономному отопление своей квартиры и дома, центральное отопление это тупиковый путь отопления, с ростом города не справится с нагрузкой.
 
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  • vaterloo
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 17:16
Как раз вот на днях должны быть слушания от кжса, на увеличение их тарифа, кому не лень сходит и есть время, поднимите эти вопросы
 
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  • vaterloo
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 17:15
26 мкр тоже слабое отопление, ДЕТИ и СТАРИКИ мерзнут. Сделайте пож-та что нибудь? И в 12 мкр тоже самое
 
 

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