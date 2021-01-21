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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:41

Просмотров: 1086

Под каменным дождем: Водители Актау жалуются на «обстрелы» дорожников

Местные водители заявляют, что дорожное полотно засыпают песком вперемешку с камнями с набережной.

Фото пользователя Lada.kz
По словам автолюбителей, вместо положенной песчано-соляной смеси работники ТОО «Кала жолдары» разбрасывают песок с мелкими камнями, которые были взяты с городской набережной.

- Случайные водители попадают под «обстрел»: машины повреждаются мелкими камнями. На наш вопрос водитель спецтранспорта ответил, что такой песок им выдают по распоряжению акимата, - говорит водитель Михаил.


Под каменным дождем: Водители Актау жалуются на «обстрелы» дорожников


Lada.kz ожидает ответ от пресс-службы акима города.



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Комментарии ( 2 )

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mer (Посетители) Сегодня, 21:47
Дичь дичайшая!!! Да ,то ли ещё будет,а правильно,зачем где закупать,взял да капнул рядышком,а по бумагам пройдёт как специальный песок для дорог. Возможно песочек и был на этот случай, но был продан налево,не лежать же ему бесхозным.
 
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 Дамир (Посетители) Сегодня, 20:00
коррупция!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 19:46
Ну надо же ! И здесь акимат в лужу сел. Мало того что техника вышла только после обеда так ещё и камнями авто портит.
 
 

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