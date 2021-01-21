Под каменным дождем: Водители Актау жалуются на «обстрелы» дорожников

- Случайные водители попадают под «обстрел»: машины повреждаются мелкими камнями. На наш вопрос водитель спецтранспорта ответил, что такой песок им выдают по распоряжению акимата, - говорит водитель Михаил.

По словам автолюбителей, вместо положенной песчано-соляной смеси работники ТОО «Кала жолдары» разбрасывают песок с мелкими камнями, которые были взяты с городской набережной.Lada.kz ожидает ответ от пресс-службы акима города.