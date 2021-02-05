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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:55

Просмотров: 1182

Тариф за передачу электроэнергии понизился для жителей Актау

Об этом сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
С 1 января 2021 года снижен временный компенсирующий тариф на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии государственного коммунального предприятия «Актауское управление электрических сетей» (ГКП «АУЭС») с 2,73 до 2,57 кВт/ч (без НДС) или на шесть процентов. Это связано с завершением срока действия предельного уровня утвержденного тарифа 31 декабря 2020 года.

Также в департаменте сообщили, что в связи с завершением срока действия тарифов на услуги ГКП «Озенинвест» по подаче воды по распределительным сетям временно компенсирующие тарифы снижены следующим образом:
- средний тариф - от 111,65 до 104,59 тенге/м3 (без НДС) или на семь процентов;
- тариф для населения и котельных города Жанаозен – с 98,91 до 93,74 тенге/м3 (без НДС) или на шесть процентов;
- тариф для бюджетных организаций - от 201,34 до 180,44 тенге/м3 (без НДС) или на 11 процентов;
- тариф для прочих потребителей - от 246,64 до 223,71 тенге/м3 (без НДС) или на девять процентов.

Тариф на услуги канализационных систем снижен следующим образом:
- средний тариф - от 55,37 до 44,92 тенге/м3 (без НДС) или на 19 процентов;
- тариф для населения и котельных города Жанаозен - от 35,72 до 28,98 тенге/м3 (без НДС) или на 19 процентов;
- тариф для бюджетных организаций - от 79,73 до 64,68 тенге/м3 (без НДС) или на 19 процентов;
- тариф для прочих потребителей - от 173,64 до 140,86 тенге/м3 (без НДС) или на 19 процентов.



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Комментарии ( 1 )

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