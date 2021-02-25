«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 25 Февраля
-10...-11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 415.57 KZT
  • €1 = 505.37 KZT
  • 1 RUB = 5.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 760

Как жители Актау будут оплачивать расходы на общедомовые нужды

В товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «AllianceEnergoSnab-Актау» рассказали, как будет производиться подсчет расхода электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН) и кому жители Актау будут платить за ОДН.

Иллюстративное фото с сайта rudnyi-altai.kz
В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сообщили, что в связи с внесением изменений в действующее законодательство, расходы на содержание (включая расходы на общедомовые нужды) общего имущества объекта кондоминиума несут собственники квартир и нежилых помещений через эксплуатационные взносы. Оплата коммунальных услуг, расходуемая на ОДН, должна осуществляться объединением собственников имущества (ОСИ) или обслуживающими организациями.

- Объем потребления электрической энергии, израсходованной на содержание общего имущества собственников квартир и нежилых помещений, будет определяться энергопередающей организацией ГКП «АУЭС» по показаниям приборов учета или расчетным путем, - уточнили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Таким образом, изменяется порядок оплаты за ОДН: вместо прямой оплаты энергоснабжающей организации жители Актау будут производить оплату управляющей домом компании (КСК, ОСИ) наряду с другими эксплуатационными расходами на содержание дома.

- Управляющая компания, в свою очередь, будет оплачивать за ОДН энергоснабжающей компании, заключив с ней соответствующий договор энергоснабжения, - отметили в «AllianceEnergoSnab-Актау».

Управляющая компания будет нести ответственность за мониторинг ежемесячного расхода электроэнергии на ОДН и согласовывать с собственниками квартир и нежилых помещений.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Галина63
 kaireke (Посетители) Сегодня, 15:31
По хорошему сети электроснабжения квартир и общедомовые сети должны быть разделены. Тогда и не будет проблем, каждый платит по своим показаниям и отдельно долю с общего счетчика
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Галина63
 G32 (Посетители) Сегодня, 15:22
- Объем потребления электрической энергии, израсходованной на содержание общего имущества собственников квартир и нежилых помещений, будет определяться энергопередающей организацией ГКП «АУЭС» по показаниям приборов учета или расчетным путем.


Управляющая компания, в свою очередь, будет оплачивать за ОДН энергоснабжающей компании, заключив с ней соответствующий договор энергоснабжения


И сколько лексусов и квратир в гринплазе мы купим руководителям этих компаний-прослоек??? Категорически против. Будем писать коллективное письмо президенту.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика