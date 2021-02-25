Как жители Актау будут оплачивать расходы на общедомовые нужды

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В ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» сообщили, что в связи с внесением изменений в действующее законодательство, расходы на содержание (включая расходы на общедомовые нужды) общего имущества объекта кондоминиума несут собственники квартир и нежилых помещений через эксплуатационные взносы. Оплата коммунальных услуг, расходуемая на ОДН, должна осуществляться объединением собственников имущества (ОСИ) или обслуживающими организациями.



- Объем потребления электрической энергии, израсходованной на содержание общего имущества собственников квартир и нежилых помещений, будет определяться энергопередающей организацией ГКП «АУЭС» по показаниям приборов учета или расчетным путем, - уточнили в ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».



Таким образом, изменяется порядок оплаты за ОДН: вместо прямой оплаты энергоснабжающей организации жители Актау будут производить оплату управляющей домом компании (КСК, ОСИ) наряду с другими эксплуатационными расходами на содержание дома.



- Управляющая компания, в свою очередь, будет оплачивать за ОДН энергоснабжающей компании, заключив с ней соответствующий договор энергоснабжения, - отметили в «AllianceEnergoSnab-Актау».



Управляющая компания будет нести ответственность за мониторинг ежемесячного расхода электроэнергии на ОДН и согласовывать с собственниками квартир и нежилых помещений.