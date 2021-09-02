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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:58

Просмотров: 2487

Кладбище в центре Актау: искусственные цветы в уличных клумбах ужаснули горожан

Жители Актау возмутились тем, что на центральной улице в 11 микрорайоне в клумбах «посадили» не живые цветы, а искусственные. Горожане сравнили «розарии» с кладбищем.

Фото жителей Актау
Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на искусственные клумбы. «Высаженные» в 11 микрорайоне, напротив областного акимата, цветы, по мнению жителей, портят облик города, а не украшают.

Кладбище в центре Актау: искусственные цветы в уличных клумбах ужаснули горожан


- Это просто ужас какой-то, позор! Такое ощущение, что в центре города появилось кладбище. Каждый год на озеленение города выделяют огромные суммы, но почему-то мы видим только погибающую зелень, а теперь ещё и дешёвые искусственные цветы, - жалуются жители города.

В ГКП »Акбота», занимающимся озеленением Актау, на вопрос журналистов о цветочном «лайфхаке», попросили обратиться с официальным запросом.

Напомним, в текущем году на озеленительные работы в Актау выделили 890 миллионов тенге. Поливом зелёных насаждений на территории города занимаются два государственных коммунальных предприятия – «Актау тургын-уй» и «Акбота». 



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Комментарии ( 13 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 19:43
12-й регион,
Кажись при тугжанове началось сея безобразие
 
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  • diger
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:40
Надо проверить всех руководителей акиматов. соответствует ли их имущество получаемой зарплате. А также проверить расходование средств двух государственных коммунальных предприятия – «Актау тургын-уй» и «Акбота». выигравших тендеры на полив и озеленение. А то сотни миллионов во время пандемии разлнтаются как горячие пирожки.
 
-1
  • diger
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  • ЁмоЁ
  • Papirosso
 Феникс (Посетители) Сегодня, 19:34
Всё что то проектируют, фантазируют - здесь будут фонтаны, там будет прекрасный парк и клумбы, а в реальности (смотри фото выше). Лучше вообще ни каких не надо ни клумб не фонтанов, ни искусственных газонов или пальм чем вот так позориться. Старое уберечь не могут всё разрушают мол не модно не современно и новое не способны созидать всё что не сделают какое то одноразовое и разваливается. Ну не ужели авторы подобных идей не видят что это выглядит дряхло, обшарпано и безжизненно. А вообще какой акимат, такая и клумба
 
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  • 14679677
  • Шевченко 81
  • TU-154
  • Aktcitizen
  • Papirosso
  • diger
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 18:47
Идею с портретами чиновников у каждой клумбы категорически одобряю!!! Возле пальм тоже не мешало бы, хотя бы портрет главного изобретателя. А следующим шагом стопроцентно будет установка искусственных деревьев по всему городу, с пальмами ведь очень круто "зашло", пипл схавал и схавает еще много чего.
 
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  • 14679677
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  • Ну Ну
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:38
Цитата: Ну Ну
как бы землю, листву на зеленый цвет красить не начали

lol Это уже проходили! Вспомните,на Набережной,вдоль автодороги от 19-го дома 14 мкр.,до ТЦ "Астана" красили щебень... bazar
 
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  • Око
  • arelav_74
  • sake bakeevich
  • 14679677
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  • Земляк
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  • Aktcitizen
  • Papirosso
  • diger
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 18:22
А чё нормальненько так креативненько... Ещё возле этого Колумбария,что на площади Ынтымак возле каждой клумбы фотографии в рамочке всех чиновников города и области пусть не забудут установить так для приличия и памяти всего этого разгильдяйства, произвола и коррупции... Колумбарий с лицами всех чиновников с акимата отличный лайфхак для общественности города Актау и области..Пусть радуются,что при жизни их увековечили и благодарить нас не надо,что заслужили то и заслужили...Срамота,а не акимат!!!!
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 18:05
Цитата: Око
поставить венки с траурными лентами))) Ненаучё)))

городскому акиму ))
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 18:03
Надо устроить флешмоб и поставить венки с траурными лентами))) Ненаучё)))

всё вижу
 
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 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:01
Сапсм не удивлена, народ проглотил цветущие пальмы на набережке, дальше еще веселее будет, как бы землю, листву на зеленый цвет красить не начали
 
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 diger (Посетители) Сегодня, 17:58
А что возмущаться, хотели картинку маслом, получите, а так, сейчас вся жизнь состоит из одних декораций, всё вокруг искусственное...
 
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