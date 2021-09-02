Кладбище в центре Актау: искусственные цветы в уличных клумбах ужаснули горожан

Фото жителей Актау
Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на искусственные клумбы. «Высаженные» в 11 микрорайоне, напротив областного акимата, цветы, по мнению жителей, портят облик города, а не украшают.
- Это просто ужас какой-то, позор! Такое ощущение, что в центре города появилось кладбище. Каждый год на озеленение города выделяют огромные суммы, но почему-то мы видим только погибающую зелень, а теперь ещё и дешёвые искусственные цветы, - жалуются жители города.
В ГКП »Акбота», занимающимся озеленением Актау, на вопрос журналистов о цветочном «лайфхаке», попросили обратиться с официальным запросом.
Напомним, в текущем году на озеленительные работы в Актау выделили 890 миллионов тенге. Поливом зелёных насаждений на территории города занимаются два государственных коммунальных предприятия – «Актау тургын-уй» и «Акбота».
- Это просто ужас какой-то, позор! Такое ощущение, что в центре города появилось кладбище. Каждый год на озеленение города выделяют огромные суммы, но почему-то мы видим только погибающую зелень, а теперь ещё и дешёвые искусственные цветы, - жалуются жители города.
В ГКП »Акбота», занимающимся озеленением Актау, на вопрос журналистов о цветочном «лайфхаке», попросили обратиться с официальным запросом.
Напомним, в текущем году на озеленительные работы в Актау выделили 890 миллионов тенге. Поливом зелёных насаждений на территории города занимаются два государственных коммунальных предприятия – «Актау тургын-уй» и «Акбота».