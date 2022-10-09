Выбрана «Мисс Актау-2022»

- До проведения конкурса были отобраны участницы. Думаю, что все наши финалистки, участвовавшие в конкурсе, заслужили титул «Мисс Актау-2022». Девочки все красивые, выбор был непростой. К сожалению, из 100 лучших всегда приходится выбирать одну, - говорит региональный директор национального конкурса «Мисс Казахстан» Айжан Сисеналиева.

Традиционным конкурс «Мисс Актау-2022» прошел в эту субботу, 8 октября.Конкурсантками стали 14 красавиц. Девушки соревновались в пяти этапах. Первый - презентация, второй - возможность раскрыть свои таланты. В третьей части участницам предстояло дефиле, в четвертой - ответить на вопросы. В заключительном этапе красавицы вышли на сцену в вечерних платьях.Решением жюри 21-летняя Жанна Кубышева стала «Мисс Актау-2022». Первое место заняла Ару Исатаева, второе место у Асель Бердаулет, третье место досталось Назерке Басшықызы.Цель конкурса - сохранение и пропаганда культурного наследия, казахского языка и национальных традиций.Напомним, 18 ноября во Дворце Республики в Алматы пройдет национальный конкурс красоты «Miss Qazaqstan-2022». В нем будет участвовать наша победительница Жанна Кубышева.