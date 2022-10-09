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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:49

Просмотров: 859

Выбрана «Мисс Актау-2022»

Определена победительница конкурса «Мисс Актау-2022», передает Центр общественных коммуникаций региона.

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций региона
Традиционным конкурс «Мисс Актау-2022» прошел в эту субботу, 8 октября.

Конкурсантками стали 14 красавиц. Девушки соревновались в пяти этапах. Первый - презентация, второй - возможность раскрыть свои таланты. В третьей части участницам предстояло дефиле, в четвертой - ответить на вопросы. В заключительном этапе красавицы вышли на сцену в вечерних платьях.

Решением жюри 21-летняя Жанна Кубышева стала «Мисс Актау-2022». Первое место заняла Ару Исатаева, второе место у Асель Бердаулет, третье место досталось Назерке Басшықызы.

Выбрана «Мисс Актау-2022»


- До проведения конкурса были отобраны участницы. Думаю, что все наши финалистки, участвовавшие в конкурсе, заслужили титул «Мисс Актау-2022». Девочки все красивые, выбор был непростой. К сожалению, из 100 лучших всегда приходится выбирать одну, - говорит региональный директор национального конкурса «Мисс Казахстан» Айжан Сисеналиева.


Цель конкурса - сохранение и пропаганда культурного наследия, казахского языка и национальных традиций.

Напомним, 18 ноября во Дворце Республики в Алматы пройдет национальный конкурс красоты «Miss Qazaqstan-2022». В нем будет участвовать наша победительница Жанна Кубышева.

Выбрана «Мисс Актау-2022»



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Комментарии ( 1 )

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Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 21:00
Все участницы красивые и достойные. Молодцы.
 
 

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