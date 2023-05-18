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ЛАДА.kz » Культура

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:38

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Школьники из Актау стали победителями республиканского арт-конкурса «ToqtaBul» против буллинга

Трое учащихся из разных школ Актау приняли участие в республиканском арт-конкурсе «ToqtaBul», целью которого было привлечь внимание к проблеме школьного буллинга. Творческую работу учеников из нашего региона признали лучшей.

Эльдар Салимов, Дамиля Мураткалиева, Тимофей Кусяпов
Конкурс был организован детским комитетом по правам человека при омбудсмене Казахстана и направлен на обеспечение прав ребенка и защиту учащихся от буллинга в школе.

- Наша задача - повысить информированность детей и молодежи о решении проблемы буллинга, научиться его распознавать, дать знания - кто и как может защитить ребенка, содействовать формированию в обществе нулевой терпимости к этому явлению, показать, что любой ребенок может пользоваться своей свободой выражения мнения любым законным способом. Быть равнодушным наблюдателем и не сообщить о буллинге – значит способствовать его распространению и безнаказанности, - отмечает детский комитет по правам человека.

Конкурс проводился в интернете. Для того, чтобы принять в нем участие, дети должны были представить свою творческую работу на данную тему и разместить ее в социальной сети. Это мог быть рисунок, вокальное или танцевальное выступление, стихотворение и любое другое творчество, которое бы соответствовало теме конкурса. Победителя определяли путем наибольшего количества голосов, отданных за его работу.

От Актау в конкурсе приняли участие трое подростков из разных школ Актау. Эльдар Салимов, Тимофей Кусяпов и Дамиля Мураткалиева занимаются в музыкальной школе «Guitar Aktau», где они образовали собственную группу «ЭТД». Подростки решили выразить свое отношение к проблеме буллинга с помощью того, чем они любят заниматься - музыки.

Инициативу своих учеников поучаствовать в конкурсе поддержала руководитель школы Сабина Аман, а также родители учащихся. Видеоролик на песню «Школа» группы «Папин Олимпос» подростки снимали сами на сотовый телефон.

- Подростки часто сталкиваются с проблемой непринятия. На них вешают ярлык неформальный - внешний вид, увлечения, все это может стать причиной буллинга. Дети с удовольствием работали над проектом, так как буллинг затронул и их. Видеоролик они снимали сами, монтировать помогала руководитель музыкальной школы «Guitar Aktau» Сабина Аман. Мы рады, что их труды оценили и дали возможность показать, что быть другим - это не повод для издевательства и насмешек, - говорит Ксения Салимова, мама Эльдара.

Теперь актауские музыканты поедут в Астану. Поездка в столицу является подарком за первое место и будет приурочена к 1 июня - Международному дню защиты детей.


Фрагмент видеоролика



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