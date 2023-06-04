Полумиллионный грант получила юная певица из Актау

Амина Асгатова с руководителем музыкального телеканала MuzzOne Арманжаном Байтасовым

Амина Асгатова с музыкантом Медеу Арынбаевым

Амина Асгатова с Алибеком Днишевым и Нурланом Абдуллиным

В конкурсе приняли участие 22 конкурсанта, в числе которых выступала 12-летняя Амина Асгатова из Актау. Главной поддержкой на таком значительном конкурсе стала её мама, которая отправилась вместе с ней.Членами жюри стали Алибек Днишев, Медеу Арынбаев, Нурлан Абдуллин, Арманжан Байтасов, Ирэна Аварина и Байгали Серкебаев.В исполнении Амины Асгатовой прозвучала песня «This Is Me», авторами которой являются американские певцы и композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол.По оценкам жюри она заслужила второе место. Помимо награды от имени акима Алматы Ерболата Досаева ей вручили денежный грант на сумму 500 000 тенге.Амина мечтает слетать в Париж на «Junior Eurovision».В июле она будет выступать на открытии международного фестиваля «Азия Дауысы». В следующем году будет там уже участвовать.К слову, пением Амина занимается с пяти лет. Первым педагогом для неё стала руководитель студии детского творчества «Радуга», Ольга Хныкина. Сейчас же она занимается в вокальной школе «NM STUDIO» под руководством Нургуль Медербековой.