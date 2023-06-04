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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:54

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Полумиллионный грант получила юная певица из Актау

Юная исполнительница Амина Асгатова стала обладателем второго места на первом в истории конкурсе «Жас канат - Балалар» в Алматы.

Амина Асгатова с музыкантом Медеу Арынбаевым
В конкурсе приняли участие 22 конкурсанта, в числе которых выступала 12-летняя Амина Асгатова из Актау. Главной поддержкой на таком значительном конкурсе стала её мама, которая отправилась вместе с ней.

Членами жюри стали Алибек Днишев, Медеу Арынбаев, Нурлан Абдуллин, Арманжан Байтасов, Ирэна Аварина и Байгали Серкебаев.

В исполнении Амины Асгатовой прозвучала песня «This Is Me», авторами которой являются американские певцы и композиторы Бендж Пасек и Джастин Пол.

По оценкам жюри она заслужила второе место. Помимо награды от имени акима Алматы Ерболата Досаева ей вручили денежный грант на сумму 500 000 тенге.

Полумиллионный грант получила юная певица из Актау

Амина Асгатова с руководителем музыкального телеканала MuzzOne Арманжаном Байтасовым


Амина мечтает слетать в Париж на «Junior Eurovision».

Полумиллионный грант получила юная певица из Актау

Амина Асгатова с музыкантом Медеу Арынбаевым


В июле она будет выступать на открытии международного фестиваля «Азия Дауысы». В следующем году будет там уже участвовать.

К слову, пением Амина занимается с пяти лет. Первым педагогом для неё стала руководитель студии детского творчества «Радуга», Ольга Хныкина. Сейчас же она занимается в вокальной школе «NM STUDIO» под руководством Нургуль Медербековой.

Полумиллионный грант получила юная певица из Актау

Амина Асгатова с Алибеком Днишевым и Нурланом Абдуллиным





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