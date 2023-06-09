Танцевальный коллектив из Актау занял призовые места на международном конкурсе

В Ташкенте 6 июня прошёл международный хореографический конкурс. В нём приняли участие больше тысячи человек из городов нашей страны и Узбекистана.Актау на конкурсе представляли 130 воспитанниц танцевально-образовательного центра QUARTZ, под руководством Лилии Лахмоткиной.- Добирались туда тремя рейсами. Выступали двумя коллективами: младшим и средним составами. В результате, мы забрали восемь Гран-при конкурса и два первых места, - рассказала Лилия Лахмоткина.