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ЛАДА.kz » Культура

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 632

Светлана Лобода упомянула Актау в новой версии своей песни

Певица из Украины выпустила специальное издание трека «Київ-Ніцца», заменив название одного из городов на Актау. Импровизация произошла прямо на сцене, во время презентации нового альбома Светланы Лободы в Казахстане.

Иллюстративное фото
Светлана Лобода, как передает 365info.kz, выпустила измененную версию недавней песни с новым названием «Актау-Ницца», посвятив ее своим поклонникам из Казахстана. Премьера состоялась в Алматы на закрытом показе.

- Песня «Актау-Ницца» на самом деле родилась случайным образом, с импровизации на презентации моего нового альбома «Made in U. Mixes» в Казахстане. Меня так тепло принимали, что захотелось быть еще ближе. Прямо на сцене, в моменте, я решила использовать в припеве популярный курортный город Актау. Гости были в восторге, и я поняла, что этому треку нужна жизнь, — сказала украинская певица.


Светлана Лобода упомянула Актау в новой версии своей песни


По словам официального представителя певицы Жана Муканова, с 4 ноября эта песня будет представлена широкому кругу слушателей.

- Города Актау и Ницца очень похожи. Ведь оба города расположены на берегу моря. В наших планах организовать выступление певицы в Актау, чтобы жители города смогли услышать эту песню в Актау в один из праздничных дней в собственном исполнении Lobodы, - сказал Жан Муканов.


Ранее Светлана Лобода уже представляла измененную версию песни «Київ-Ніцца», где заменила название столицы Украины на название столицы Латвии.




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