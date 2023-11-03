Светлана Лобода упомянула Актау в новой версии своей песни

- Песня «Актау-Ницца» на самом деле родилась случайным образом, с импровизации на презентации моего нового альбома «Made in U. Mixes» в Казахстане. Меня так тепло принимали, что захотелось быть еще ближе. Прямо на сцене, в моменте, я решила использовать в припеве популярный курортный город Актау. Гости были в восторге, и я поняла, что этому треку нужна жизнь, — сказала украинская певица.

- Города Актау и Ницца очень похожи. Ведь оба города расположены на берегу моря. В наших планах организовать выступление певицы в Актау, чтобы жители города смогли услышать эту песню в Актау в один из праздничных дней в собственном исполнении Lobodы, - сказал Жан Муканов.