«Драка в клубе»: Криминальную драму снимают в Актау

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Съемки киноленты по названием «Бес қақпан» (Пять капканов) начались на этой неделе. Задействованы местные молодые непрофессиональные актеры.
Фильм рассказывает про аферистов, которые обманным путем выманивают деньги.
Часть фильма планируется снимать в Стамбуле.
Кинокартину поддержал акимат и департамент полиции региона.
Фильм рассказывает про аферистов, которые обманным путем выманивают деньги.
Часть фильма планируется снимать в Стамбуле.
Кинокартину поддержал акимат и департамент полиции региона.
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