«Драка в клубе»: Криминальную драму снимают в Актау

Съемки киноленты по названием «Бес қақпан» (Пять капканов) начались на этой неделе. Задействованы местные молодые непрофессиональные актеры.Фильм рассказывает про аферистов, которые обманным путем выманивают деньги.Часть фильма планируется снимать в Стамбуле.Кинокартину поддержал акимат и департамент полиции региона.