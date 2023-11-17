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ЛАДА.kz » Культура

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 9

Salem social media сняли сериал в Мангистау

Сериал «1286» является продолжением трилогии «5:32» от компании Salem social media. Большая часть съемочного процесса проходила в Мангистауской области, недалеко от Форт-Шевченко. О сериале рассказали в пресс-службе компании.

Кадр видео
В Казахстане вышел трейлер сериала «1286» от компании Salem social media. Главной темой произведения является трудовое рабство. Работа над проектом была проделана совместно с Rocket Stories. Киносериал станет второй историей в трилогии о несправедливости от режиссера Алишера Утева. Съемочный процесс проходил с августа по октябрь 2022 года. Большая часть съемок прошла в Мангистау, вблизи Форт-Шевченко.

В центре сюжета история Амана, честного парня, врача, любящего мужа и сына. По сюжету, он оказывается жертвой похищения и просыпается в мире, в котором он уже не свободный человек, а раб.

Режиссер, сценарист и продюсер Алишер Утев отметил, что выбрал эту тему для сериала с целью показать людям масштабность проблемы и важность неравнодушия. Одна из отличительных черт проекта - черно-белое изображение. По его словам, он хотел показать, что трудовое рабство - это своего рода болото, из которого очень тяжело выйти и «это не цветная история».

- Как я к этому пришел? Так или иначе, когда ты смотришь какие-то материалы, связанные с несправедливостью, убийствами, притеснениями, там постоянно всплывают истории про трудовое рабство. И я всегда задаю себе вопрос: если бы я, не дай Аллах, оказался там, что бы я сделал на месте этих людей? Меня просто поражает, что в наше время, в 21 веке, когда есть интернет, гаджеты, до сих пор имеются люди, которые лишены свободы, психологического духа, и обязаны жить под чью-то указку, - рассказал о сериале Алишер Утев.


О съемочном процессе рассказал Рустам Юсупов, генеральный директор Salem social media. По его словам, снимать в Мангистау было сложно.

- После окончания «5:32» Алишер пришел к нам с идеей создания сериала о трудовом рабстве. Мы сразу решили его поддержать. Большая часть съемочного процесса проходила в Мангистауской области в очень сложных погодных и бытовых условиях. В результате кропотливого труда всей команды получилась очень смелая, честная, красивая и захватывающая история, - сказал Рустам Юсупов.


Первая серия «1286» вышла 14 ноября. Премьера состоялась на «Казахтелеком TV+». Всего в сериале будет 16 эпизодов.




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