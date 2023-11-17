Salem social media сняли сериал в Мангистау

- Как я к этому пришел? Так или иначе, когда ты смотришь какие-то материалы, связанные с несправедливостью, убийствами, притеснениями, там постоянно всплывают истории про трудовое рабство. И я всегда задаю себе вопрос: если бы я, не дай Аллах, оказался там, что бы я сделал на месте этих людей? Меня просто поражает, что в наше время, в 21 веке, когда есть интернет, гаджеты, до сих пор имеются люди, которые лишены свободы, психологического духа, и обязаны жить под чью-то указку, - рассказал о сериале Алишер Утев.

- После окончания «5:32» Алишер пришел к нам с идеей создания сериала о трудовом рабстве. Мы сразу решили его поддержать. Большая часть съемочного процесса проходила в Мангистауской области в очень сложных погодных и бытовых условиях. В результате кропотливого труда всей команды получилась очень смелая, честная, красивая и захватывающая история, - сказал Рустам Юсупов.