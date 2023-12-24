Рукодельницы представили свои творения в Актау

- Побывала будто на празднике. Ощутила предновогоднюю атмосферу. Моему малышу один из мастеров - резчик по дереву -- подарил брелок на удачу, - поделилась одна из посетительниц ярмарки.

Свои работы перед зрителями представлены городскими искусницами. Здесь были и куклы, сшитые своими руками, украшения, поделки из дерева, брелочки, значки, валяная из натуральной шерсти одежда.Также порадовали взор картины, игрушки и одежда, связанные из пряжи, и многое другое.