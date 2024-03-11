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ЛАДА.kz » Культура

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:39

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Мангистауские артисты отправились с концертной программой в Австрию и Латвию

Фольклорный ансамбль «Акжарма» Мангистауской областной филармонии имени М.Оскинбаева и ансамбль танца «Жорга» по специальному приглашению Посольства Казахстана в Австрии и Латвии примут участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Наурыза, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления культуры.

Фото ЦОК региона
С 10 по 17 марта артисты Мангистау примут участие в мероприятиях, посвященных празднику Наурыз в Латвии и Австрии.

- Наши артисты выступят в концертном зале Musikverein Wien 12 марта в столице австрийского государства Вене, 13 марта - на сцене библиотеки Austrian National Library, 14 марта - на специальном мероприятии, организованном посольством Латвии в Риге, 15 марта - в концертном зале VEF Kultūras Pils, - сообщают в пресс-службе областного управления культуры.


Мангистаускую делегацию возглавил руководитель управления Абылкаир Байпаков.



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