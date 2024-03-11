Мангистауские артисты отправились с концертной программой в Австрию и Латвию

- Наши артисты выступят в концертном зале Musikverein Wien 12 марта в столице австрийского государства Вене, 13 марта - на сцене библиотеки Austrian National Library, 14 марта - на специальном мероприятии, организованном посольством Латвии в Риге, 15 марта - в концертном зале VEF Kultūras Pils, - сообщают в пресс-службе областного управления культуры.

С 10 по 17 марта артисты Мангистау примут участие в мероприятиях, посвященных празднику Наурыз в Латвии и Австрии.Мангистаускую делегацию возглавил руководитель управления Абылкаир Байпаков.