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ЛАДА.kz » Культура

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 19:25

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В Мангистау отметили 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко

В день рождения великого Кобзыря, 9 марта, прошло мероприятие под названием «Живые цветы памяти и любви». Мероприятие прошло в Форт-Шевченко, рассказали сотрудники музея Т.Г.Шевченко.

фото предоставлено сотрудниками музея им Т.Г. Шевченко
В праздничном мероприятии приняли участие представители украинских этнокультурных объединений из Актау и Атырау, работники культуры района, представители районного акимата, а также поверенный в делах Украины в Казахстане Сергей Павленко.

«Сергей Николаевич выступил перед присутствующими и поблагодарил казахстанцев за память о Кобзаре, выразил благодарность сотрудникам музея за их работу, а также подарил в фонд музея экспонаты, связанные с жизнью и творчеством поэта Тараса Григорьевича Шевченко», - рассказали присутствующие на мероприятии.


Украинские диаспоры из Атырау и Атырау выступили перед гостями с концертной программой на сцене дома культуры в Форт-Шевченко. Присутствующих встретили в лучших традициях гостеприимного казахского народа. Угощали шубатом и бауырсаками.

Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику Кобзыря.




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