В Мангистау отметили 210 лет со дня рождения Тараса Шевченко

«Сергей Николаевич выступил перед присутствующими и поблагодарил казахстанцев за память о Кобзаре, выразил благодарность сотрудникам музея за их работу, а также подарил в фонд музея экспонаты, связанные с жизнью и творчеством поэта Тараса Григорьевича Шевченко», - рассказали присутствующие на мероприятии.





В праздничном мероприятии приняли участие представители украинских этнокультурных объединений из Актау и Атырау, работники культуры района, представители районного акимата, а также поверенный в делах Украины в Казахстане Сергей Павленко.Украинские диаспоры из Атырау и Атырау выступили перед гостями с концертной программой на сцене дома культуры в Форт-Шевченко. Присутствующих встретили в лучших традициях гостеприимного казахского народа. Угощали шубатом и бауырсаками.Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику Кобзыря.