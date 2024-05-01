Мотопробегом отметили День единства народа Казахстана в Актау

- Мотопробег был организован 1 мая в честь Дня единства народа Казахстана. Мотоциклисты с государственным флагом проехали от парка «Акбота» до площади «Ынтымак». Поздравляю всех с праздником, - сказал один из организаторов мотопробега Владислав Фисенко.

В мероприятии приняли участие около 150 человек. Мотоциклисты с развевающимися на ветру государственными флагами объехали город.Кроме того, было организовано спортивное состязание – перетягивание каната между водителями мотоциклов и горожанами.Перед началом мероприятия сотрудники городского управления полиции разъяснили участникам мероприятия меры безопасности на дороге. Мотопробег был организован Актауским городским отделом внутренней политики и развития языков и ассоциацией «Горгоны».