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ЛАДА.kz » Культура

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 14

Мотопробегом отметили День единства народа Казахстана в Актау

В областном центре 1 мая прошел мотопробег, посвященный Дню единства народа Казахстана. Об этом сообщает Актауский городской акимат.

Фото: Актауский городской акимат
В мероприятии приняли участие около 150 человек. Мотоциклисты с развевающимися на ветру государственными флагами объехали город.

Мотопробегом отметили День единства народа Казахстана в Актау


Мотопробегом отметили День единства народа Казахстана в Актау


Мотопробегом отметили День единства народа Казахстана в Актау


- Мотопробег был организован 1 мая в честь Дня единства народа Казахстана. Мотоциклисты с государственным флагом проехали от парка «Акбота» до площади «Ынтымак». Поздравляю всех с праздником, - сказал один из организаторов мотопробега Владислав Фисенко.


Кроме того, было организовано спортивное состязание – перетягивание каната между водителями мотоциклов и горожанами.

Мотопробегом отметили День единства народа Казахстана в Актау


Перед началом мероприятия сотрудники городского управления полиции разъяснили участникам мероприятия меры безопасности на дороге. Мотопробег был организован Актауским городским отделом внутренней политики и развития языков и ассоциацией «Горгоны».




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