Певца из Актау пригласили на популярное российское шоу «Привет, Андрей»

Артур Капишев с Андреем Малаховым. Фото предоставил концертный директор артиста

По признанию Артура Капишева, все шоу с известным телеведущим Андреем Малаховым он помнит с детства, и, конечно же, в его голове мелькала мысль попасть к шоумену на передачу. И вот, это свершилось.

Редакторы программы вышли на концертного директора исполнителя Станислава Красько через платформу YouTube, увидев в рекомендациях клип «Улетай» и пригласили на шоу.

На сегодня видеоклип просмотрели более 85 миллионов пользователей. Сам трек набрал свыше 150 миллионов прослушиваний.

Мне посчастливилось познакомиться и пообщаться с Андреем Малаховым. Он очень простой, приятный и очень душевный мужчина. Моя бабушка очень большая его фанатка. Он передал ей привет, - рассказал певец.

Дата выпуска телепередачи в эфир пока неизвестна.

Встретить артиста можно сегодня, 8 сентября, в 21:00 часов, в аэропорту Актау.