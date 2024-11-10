Нити судьбы: театр покажет историю любви в пригороде Актау

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Название постановки «Жіп және жұп» имеет особое значение. Пары, которым суждено быть вместе, связаны невидимой нитью. Независимо от времени, места и обстоятельств они предназначены друг для друга. У каждой пары своя уникальная история, не похожая на другие. В спектакле «Жіп және жұп» артисты постарались передать частицы этих жизненных историй.

Спектакль пройдет при поддержке управления по делам религий Мангистауской области и организации «Sapsan» в доме культуры села Кызылтобе в предстоящий вторник, 12 ноября, в 14:00 часов.

Вход свободный.