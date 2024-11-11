Бесплатные курсы киномастерства проходят в Актау

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Инициатором выступил актауский режиссер Канат Майлыбаев, являющийся владельцем киностудии «Aktau film». Ранее на приеме у акима он озвучивал свою идею, которую градоначальник поддержал в рамках развития кинокультуры. Помещение Канату Майлыбаеву предоставили на бесплатной основе в КДК имени Абая.

Кружок подразумевает курс актерского мастерства, который будет длиться три месяца. По окончании участникам проекта вручат сертификат от киностудии «Aktau film» и возможность участия в проектах.

Режиссер прежде всего хочет поделиться своими знаниями в области киноиндустрии.

Кружок может посетить любой желающий, достигший совершеннолетия.

Занятия будут проходить на казахском и русском языках в понедельник, четверг и субботу с 19:00 до 21:00 часов.

Все вопросы по телефону: +7 (708) 632-64-47.