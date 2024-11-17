Долина шаров в Мангистау: пресекают ли воровство конкреций сегодня?

Как изменилась ситуация в Долине шаров в урочище Торыш спустя полтора года после ажиотажа с кражей камней, выяснял Tengri Travel .

Фото из архива Lada.kz с сайта Казправды

В управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области сообщили, что сегодня под охраной в регионе находятся 20 памятников республиканского и 570 памятников местного значений.

Чиновники объяснили, что объект включается в перечень только после подтверждения значимости памятника на основании историко-культурных, научных и экспертных заключений ученых и рекомендаций специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия.

Шаровые конкреции являются природными объектами и не относятся к категории памятников истории и культуры, - пояснили в ведомстве.

В управлении же природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области ответили, что в 2024 году по списку принято решение о создании особо охраняемой природной территории местного значения из 39 природных объектов, требующих особой охраны туристского направления. В том числе предусмотрено урочище Торыш. На сегодня ведется работа по предоставлению в бюджет на 2025 год естественно-научного обоснования создания особо охраняемых территорий.

Исходя из этого, любой желающий может спокойно зайти на эту территорию и забрать камни.

Напомним, конкреции неоднократно вывозили из Долины шаров и украшали ими территории домов и мест досуга. Так, в мае 2023 года на видео попала кража камней с использованием автопогрузчика. Участники инцидента избежали наказания – полиция провела лишь профилактическую беседу, попросив вернуть шары в урочище.

Также конкреции замечали на территории отеля Caspian Riviera. Руководство отеля пояснило, что камни использовались для популяризации региона, и привезли их к зданию около 10 лет назад.

Кроме того, по данным регионального акимата за прошлый год, в 2017 году в целях развития туризма и сохранения уникальных природных мест акимат Мангистауской области подавал заявку на получение статуса объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО ущелью Торыш. Однако со стороны организации не была оказана поддержка.

О происхождении загадочных сферических камней есть масса версий. Откуда на самом деле они могли появиться?