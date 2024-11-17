Гала-концерт в честь юбилея КДК имени Абая прошел в Актау

На концерте выступили 39 творческих коллективов.

Вечер открыл народный коллектив танцевальный ансамбль «Айша қыз» с танцем «Каспий еркелері».

В частности, образцовый коллектив студия арт-театра «Колибри» выступила с коллекцией «Ұлы даланың алтын мұрасы», образцовый коллектив танцевальный ансамбль «Настроение» исполнил азербайджанский народный танец «Гавал», образцовый коллектив танцевальный ансамбль «Улыбка» – «Мереке ырғағында».

Асанали Кушеров спел песню «Отаным», Саламат Ауэзов – «Әдемі-ау».

Также у входа была организована выставка, посвященная юбилею комплекса.

Культурно-досуговый комплекс Абая с 4 ноября 1974 года и по сей день восхищает зрителей своим искусством. Каждый из 39 коллективов занимает призовые места в областных, республиканских и мировых конкурсах, - сказала заместитель директора культурно-досугового комплекса Абая Маргарита Омарова.