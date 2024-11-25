Драму о любви бесплатно покажут в Актау

Фото предоставил Канат Майлыбаев

«Балықшы» – это история про парня, который вырос в детском доме. По выходу из воспитательного учреждения в 17 лет стал рыбаком, продавая улов на рынке. Вскоре он влюбляется в одну девушку, которая только вернулась после учебы. Со временем все это выливается в драму.

В проекте участвуют местные актеры.

Бесплатный показ пройдет в понедельник, 25 ноября, в 19:00 часов, в «Nar Cinema» («Ақ Қала Mall», 29А микрорайон) при их поддержке.