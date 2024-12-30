Про известного боксера снимают фильм в Актау – требуются актеры

На кастинг фильма «Былғары қолғап» (Боксерские перчатки) приглашают спортсменов от 18 до 25 лет.

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У местного режиссера Каната Майлыбаева возникла новая идея – снять очередное кино про известного боксера, личность которого он держит в секрете. Съемки стартовали сегодня, 29 декабря.

В настоящее время Канат Майлыбаев совместно с заслуженным тренером РК по боксу Маратом Джакиевым прорабатывают сценарий.

Главную роль играет действующий боксер, мастер спорта Кадыр Агажан. Его тренером на площадке выступит наш местный пауэрлифтер Кайрат Ургешбаев.

Режиссера поддерживают федерация бокса по Мангистауской области в лице серебряного призера Олимпийских игр, директора спортшколы по боксу в 4 микрорайоне Адильбека Ниязымбетова. Спортсмен охотно предоставил зал с инвентарем для съемок.

На сегодня проводится кастинг актеров на второстепенные роли.

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