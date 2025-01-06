Как православные отметят Рождество в Актау

О том, как пройдет празднование Рождества для православных, корреспонденту Lada.kz рассказал отец Сергий, священник Благовещенского храма в Актау.

Фото из архива Lada.kz

По предоставленным данным, 6 января (понедельник) считается Рождественским сочельником.

В этот день в 08:00 часов прошли царские часы.

В 09:00 часов – Литургия Святого Василия Великого.

В 22:00 часов 6 января состоится исповедь.

Уже в 23:00 часов начнется служба Рождества Господа Бога и Спаса Иисуса Христа.

На следующий день, 7 января, в 16:00 часов состоится вечерняя служба.

Стоит отметить, что 7 января в честь праздника официально объявили выходным днем.

Для справки

В богослужебной жизни Церкви перед самыми важными Праздниками совершаются великие, или царские часы. Они служатся три раза в год: в Страстную Пятницу, Рождественский и Крещенский сочельники.

Великими они названы потому, что служатся очень торжественно. Священник в фелони при открытых Царских вратах. В каждый час совершается каждение. В первый и последний – каждение всего храма, с горящей свечой, как на полиелее. В каждый час читаются паремии (от греч. - поговорка, пословица, притча) – избранные ветхозаветные чтения, после которых читают Апостол и Евангелие. Чтения из Священного Писания, а также почти все молитвословия приурочены к событиям Рождества Христова.