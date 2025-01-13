«В капкане аферистов»: на бесплатный показ фильма приглашают жителей Актау

Кадр из фильма

В канун новогоднего праздника Канат Майлыбаев со своей командой закончили работу над фильмом «Бес қақпан 2». Поддержку им оказали друзья и знакомые автора кинокартины, а также департамент региона, предоставившие спецодежду, служебный транспорт и помещение.

Монтаж и озвучку завершили в эти выходные.

Бесплатный показ пройдет сегодня, 13 января, в 19:00 часов, в «Nar Cinema» («Ақ Қала Mall», 29А микрорайон) при их поддержке.

В полночь же, 14 января, фильм выйдет в YouTube.