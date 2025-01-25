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25.01.2025, 12:48

Фотоистория: сравнение набережных в Актау и Баку

Культура 0 12 016 Алия Шарипова

Корреспондент Lada.kz сравнил набережные Баку и Актау – двух городов, расположенных у берегов Каспийского моря.

Использованные в материале фото – автора. Коллаж: Lada.kz
Использованные в материале фото – автора. Коллаж: Lada.kz

Нужно сразу отметить, что фотографии в столице Азербайджана Баку были сделаны ближе к середине декабря 2024 года, в воздухе ощущался «плюс», хоть и небольшой, погода была безветренной. Тем не менее, снимки передадут обстановку части зимней набережной города.

Что касается Актау, то для сравнения был выбран участок, не касающийся Скальной тропы. Снимки также относятся к декабрю прошлого года.

Начнем с природы. Несмотря на то, что в Баку наступила зима, вдоль набережной можно наблюдать зеленый газон, деревья, различного рода кустарники и даже кактусы с пальмами.

Тем временем в Актау растения впали в «спячку», листва на деревьях опала. Глаз радуют лишь искусственные пальмы.

Бакинская набережная оборудована лавочками разного дизайна. Кроме того, помимо скамеек, жители города могут сидеть прямо у моря на выложенных из камня лестницах.

В Актау большая часть лавочек – однотипные, некоторые уже нуждаются в реставрации. Однако, имеются беседки.

Также можно отметить отсутствие на обеих набережных тентов над лавочками, которые помогают отдыхающим укрыться от летнего зноя. При этом столица Азербайджана выигрывает в количестве растений, дающих тень.

Различаются у набережных и установленные малые архитектурные формы.

*Некогда установленные на набережной Актау, а ныне демонтированные фигуры осетра и тюленя.

Фото: Алия Шарипова (1), Актауский городской акимат (2).

При этом объединяют Баку и Актау в этом плане объекты-признания в любви городам.

Если в Актау пирсы более узкие, то в Баку широкие, вмещающие достаточно большое количество людей.

К слову, вдоль столичной набережной, равно как и актауской, разбросаны павильоны, которые продают еду и напитки. Также имеются заведения.

Справедливо отметить, что архитектура расположенных вблизи набережной зданий в Актау уступает тем, что в Баку.

Главное отличие Баку от Актау – на набережной запрещено кататься на самокатах, в доступной видимости на момент посещения не было и машинок для детей в прокат. При этом, как и у нас, здесь местные жители с удовольствием совершают пробежки.

После пробежки или в знойный день в Баку можно напиться прохладной воды из такого краника.

Необходимо подсветить и доступность набережных для маломобильных групп населения, а также родителей, решивших прогуляться вдоль моря с детьми в колясках. У «соседей» пандусы на набережной достаточно низкие и комфортные для спуска.

В Актау пандусы высокие и не все из них целые.

Обе набережные достаточно чистые.

В заключение хотелось бы сказать, что общая структура набережных Баку и Актау схожая, при этом у обеих есть свои приятные особенности и моменты, которые хотелось бы улучшить. Несомненный и объединяющий плюс городов – возможность в любой момент оказаться у моря и наблюдать невероятные закаты.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
camel
camel
Наблюдать закаты над морем можно в Актау. А в Баку можно наблюдать восходы над морем.
25.01.2025, 20:34
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