Фильм про боксера Адильбека Ниязымбетова покажут в Актау

Фото предоставил Режиссер Канат Майлыбаев

В своей киноленте под названием «Былғары қолғап» («Боксерские перчатки») режиссер показал историю жизни актауского боксера Адильбека Ниязымбетова, ставшего двукратным серебряным призером Олимпийских игр.

Киногруппу активно поддержали федерация бокса по Мангистауской области, спортшкола по боксу в 4 микрорайоне, городской акимат, дирекция КДК имени Абая, а также спортсмены и тренеры по боксу.

Главную роль в фильме играет действующий боксер, мастер спорта Қадыр Ағажан.

Бесплатный показ пройдет завтра, 7 февраля, в 14:00 в стенах КДК имени Абая.