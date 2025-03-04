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04.03.2025, 16:09

В театре Актау назначили нового главного режиссера

Культура 0 2 241 Ольга Максимова

Назначен главный режиссер Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н.Жантурина. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе регионального управления культуры, развития языков и архивного дела.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области
Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Главным режиссером Мангистауского областного музыкально-драматического театра имени Н. Жантурина назначена Гаухар Адай. 

Как сообщается, Гаухар Адай – талантливый режиссер-постановщик с уникальным стилем, автор инсценировок множества произведений, а также художник по свету.

В 2020 году она стала лауреатом международной премии театральных критиков «Жаңа есім», а на республиканском театральном фестивале имени Махамбета была признана лучшим режиссером за спектакль «Жұбан».

В 2024 году по итогам года Союз театральных критиков Казахстана присудил Гаухар Адай звание «Режиссер года». Помимо этого, она является обладателем премии «Асанәлі», а также стала лучшим режиссером на международном театральном фестивале имени Н. Думбадзе в Грузии.

 

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