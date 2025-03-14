На набережной Актау установят 28 юрт к празднику Наурыз

В этом году на набережной Актау установят 28 юрт к празднованию Наурыза. Они будут расположены на набережной возле амфитеатра в 15 микрорайоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

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По данным городской администрации, на сегодняшний день запланирована установка 28 юрт. Работы начнутся с 21 марта.

Ставить юрту изъявили желание некоторые консульства зарубежных стран, этнокультурные центры, малые и крупные предприятия и учреждения, а также общественные объединения, расположенные на территории города, - сообщили в акимате.

В акимате отметили, что юрты будут в оригинальном варианте, украшенные в казахском национальном стиле.

Внутри они будут оснащены казахскими национальными изделиями. У горожан и гостей города будет возможность посетить юрты и познакомиться с национальным бытом казахского народа, попробовать национальные блюда, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в акимате Актау предоставили программу празднования Наурыза. Подробнее по ссылке.