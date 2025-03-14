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13.03.2025, 20:18

На набережной Актау установят 28 юрт к празднику Наурыз

Культура 0 1 672 Лиана Рязанцева

В этом году на набережной Актау установят 28 юрт к празднованию Наурыза. Они будут расположены на набережной возле амфитеатра в 15 микрорайоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото из архива
Фото из архива

По данным городской администрации, на сегодняшний день запланирована установка 28 юрт. Работы начнутся с 21 марта.

Ставить юрту изъявили желание некоторые консульства зарубежных стран, этнокультурные центры, малые и крупные предприятия и учреждения, а также общественные объединения, расположенные на территории города, - сообщили в акимате.

В акимате отметили, что юрты будут в оригинальном варианте, украшенные в казахском национальном стиле.

Внутри они будут оснащены казахскими национальными изделиями. У горожан и гостей города будет возможность посетить юрты и познакомиться с национальным бытом казахского народа, попробовать национальные блюда, - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в акимате Актау предоставили программу празднования Наурыза. Подробнее по ссылке.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Ставить юрту изъявили желание некоторые консульства зарубежных стран, этнокультурные центры, малые и крупные предприятия и учреждения, а также общественные объединения, расположенные на территории города, - сообщили в акимате.-------А почему-бы всем этим центрам предприятиям и объединениям не скинуться деньгами и не заасфальтировать участок 50х100 на где-нибудь в другом месте (степи мало?) и устанавливайте там что хотите и гоняйте музыку хоть месяц! Задолбали! Опять людям мучение! Опять не пройти не проехать! Не отдохнуть от шума!
14.03.2025, 01:53
Sara19k
Sara19k
Установят юрты только для своих. А попытаешься войти-попросят пойти куда-то. Бауырсаки и плов-только своим! И этот фальшивое гостеприимство с каждым годом набирает обороты.
13.03.2025, 17:00
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