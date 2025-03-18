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18.03.2025, 10:44

Документальный фильм о Мангистау отправится в турне по Франции

Культура 0 810 Ольга Максимова

В Париже представили документальный фильм о Мангистау, снятый французким путешественником, передает lada.kz.

Урочище Бозжыра. Фото из архива Lada.kz
Урочище Бозжыра. Фото из архива Lada.kz

Автор фильма - исследователь на велосипеде Седрик Тассан, сообщает «24KZ». Он проехал в одиночку 600 км по пустыням Мангистауской области до границы с Туркменистаном. Весь путь французский путешественник снимал на видеокамеру и дрон. По дороге Седрик Тассан посетил природные достопримечательности - долину каменных шаров, урочище Бозжыра и подземные мечети. Фильм впервые был представлен на кинофестивале, но скоро отправится в турне по всей Франции. Автор намерен показать картину в 40 городах страны.

«На самом деле, ваша страна, имея такие невероятные пейзажи, заслуживает внимания туристов всего мира. Мы представили только Мангистау, а это лишь небольшая часть страны. Но, если посмотреть на Казахстан, в районе Алматы природа может соревноваться со Швейцарией, тем не менее многие люди до сих пор думают, что Казахстан – это степь. Надеюсь, наш фильм познакомит людей хотя бы с одной частью Казахстана», - рассказал Седрик Тассан.

«Я понял из фильма, что Казахстан - очень гостеприимная страна, там очень добрый народ, который радушно принимает гостей. Конечно, в пустыне много людей не встретишь, но каждый раз, когда герой фильма встречал местных жителей, это был радушный прием с большой добротой», - поделился впечатлениями велопутешественник Эмманюэль Жюльен.

Впечатляющие пейзажи Мангистауской области так поразили французских любителей велопутешествий, что авантюру Тассана планирует повторить целая группа туристов из Франции. Через несколько недель французское турагентство организует специальный тур по следам исследователя.

 

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