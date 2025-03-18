Школьники Мангистау исполнят кюи в честь Наурыза

Кюи будут звучать в организациях образования по всей стране. Республиканский челлендж посвящен празднованию Наурыза, передает Lada.kz .

Фото ЦОКа из архива

С 2023 года челлендж проводится во всех организациях образования, и уже стал значимым культурным событием. В этом году он состоится 20 марта в 11:00 часов во Дворце школьников, расположенном в 17 микрорайоне.

Челлендж домбристов - это возможность продемонстрировать музыкальное мастерство детей, молодежи, педагогов и родителей, объединив всю страну в едином звучании домбры.

Как уточнили в управлении образования Мангистауской области, в Дворце школьников кюй исполнят одновременно более ста учеников Актау.

«Празднование Наурыза пройдет во всех школах Казахстана с 14 по 23 марта. В эти дни также состоятся тематические челленджи, общенациональная экологическая акция и соревнования по национальным играм», - говорится в сообщении.

Для получения более подробной информации можно обратиться по адресу 17 мкр., 13/1 (Дворец школьников) или телефону +7 702 168 0141 (Бота).