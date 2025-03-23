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23.03.2025, 18:14

Подземную мечеть Бекет-Ата подключили к природному газу

Культура 0 2 111 Ольга Максимова

В старинную подземную мечеть Бекет-Ата, расположенную в Бейнеуском районе, провели газ. В торжественном подключении 23 марта участвовал аким Мангистау Нурдаулет Килыбай, передает со ссылкой на пресс-службу акимата региона lada.kz.

Фото акимата МО
Фото акимата МО

Строительство газопровода общей протяженностью 3,4 километра не только создаст благоприятные условия для посетителей мечети, но и положительно скажется на сохранности исторического объекта. Проект в течение трех месяцев реализовали за счёт средств частного предпринимателя.

Седьмой потомок Бекет-Ата Калымбеги Ташов отметил, что подключение мечети к природному газу является знаком уважения к наследию предков.

«Подача природного газа в мечеть Бекет-Ата – это не только комфортные бытовые условия, но и яркое выражение уважения к наследию наших предков.  Сохранение  святых мест – это вклад в будущие поколения.  Я очень благодарен тем, кто участвовал в этом благом деле, пусть наше благополучие приумножится», - сказал Ташов Калымбеги ата.

Подземная мечеть Бекет-Ата – одна из общенациональных святынь Казахстана. Уникальный образец архитектуры, высеченный в скале и состоящий из трех помещений, был построен в 1771-1775 годах. Главное помещение мечети выполнено в виде круглой формы, а крыша представляет собой плоский купол. Ее внешний вид напоминает традиционную казахскую юрту.

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