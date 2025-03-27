Ждать ли выступление Димаша Кудайбергена в Актау

В Сети распространяется программа мероприятий на 5 апреля, где будет участвовать известный певец Димаш Кудайберген. Так ли это, узнавал корреспондент Lada.kz .

Фото из архива Димаша Кудайбергена

Пользователи социальных сетей пересылают друг другу программу мероприятий на 5 апреля в Актау. В качестве хэдлайнеров запланировано выступление Димаша Кудайбергена, певца «Kalifarniya», исполнителя Мирбека Атабекова. В программе также названы азербайджанская певица Роза Зяргярли и известная группа «Ялла».

В управлении культуры, развития языков и архивов Мангистауской области сообщили, что данная информация пока не подтверждена.

Официальную программу мероприятий «Актау- культурная столица тюркского мира» чиновники пообещали предоставить уже завтра, 28 марта.