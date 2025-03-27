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27.03.2025, 16:44

Ждать ли выступление Димаша Кудайбергена в Актау

Культура 0 5 653 Сергей Кораблев

В Сети распространяется программа мероприятий на 5 апреля, где будет участвовать известный певец Димаш Кудайберген. Так ли это, узнавал корреспондент Lada.kz.

Фото из архива Димаша Кудайбергена
Фото из архива Димаша Кудайбергена

Пользователи социальных сетей пересылают друг другу программу мероприятий на 5 апреля в Актау. В качестве хэдлайнеров запланировано выступление Димаша Кудайбергена, певца «Kalifarniya», исполнителя Мирбека Атабекова. В программе также названы азербайджанская певица Роза Зяргярли и известная группа «Ялла».

В управлении культуры, развития языков и архивов Мангистауской области сообщили, что данная информация пока не подтверждена.

Официальную программу мероприятий «Актау- культурная столица тюркского мира» чиновники пообещали предоставить уже завтра, 28 марта.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
alixah
alixah
Где AY YOLA из РБ?
27.03.2025, 14:51
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