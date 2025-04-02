Дом вверх дном: уникальный музей открыл свои двери в Актау

Перевернутый дом. Фото создателей проекта

Как рассказал организатор проекта Кайрат (фамилия не указана по просьбе героя материала – прим. авт.), конструкция, внешний вид и интерьер не имеют аналогов в Казахстане.

В доме два этажа, на которых размещены спальня, гостиная, кухня, ванная комната, мастерская и коридор.

Это сложный инженерный проект, имеет диагональный наклон в 13 градусов и высоту 11 метров, что позволяет посетителям получать яркие впечатления от нахождения внутри. У нас не типовой проект, у него сложная конструкция. Некоторые предметы интерьера фантастические, и созданы в единственном экземпляре. Много вещей из прошлого, которые дети не видели, и для них будет загадка, что же это. Музей интерактивный, потому что с некоторыми экспонатами можно играть, - рассказал Кайрат.

В оформлении фасада и интерьера использован популярный стиль научной фантастики – стимпанк. Создатели перевернутого дома в Актау соединили традиционные интерьеры, стимпанк и казахскую культуру, представив публике уникальный проект. Например, в доме есть большая домбра в стиле стимпанк и традиционный казахский стол.

Интерьер будет дополняться и посетителей ждут новые фишки, обещают создатели.

Наш дом сравнивают с перевернутыми домами в других городах, но общее тут только название, в Актау дом получился более крутым и интересным, - говорят авторы проекта.

«Перевернутый дом» находится на территории ТРК «Актау» и открыт к посещению ежедневно с 10:00 до 22:00 часов. Цена детского билета 2500 тенге, взрослого – 3000 тенге в будние дни, в выходные 3000 и 3500 соответственно.

Напомним, первые сведения о том, что в областном центре появится необычный музей появились в ноябре 2024 года. Собственник объекта подчеркнул, что подобный дом в мире будет четвертым по счету, в Казахстане и вовсе первым в своем роде.