Культурная столица: какая атмосфера царит на набережной Актау сегодня

Неподдельный интерес проявили местные жители к мероприятию в рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира». О праздничной обстановке, которая царила в течение сегодняшнего дня, 5 апреля, – в фоторепортаже Lada.kz.
Зона фуд-корта сразу же заполнилась желающими попробавать блюда восточной кухни.
Многие не успели отведать излюбленного плова, его быстро раскупили.
Желающие могли прокатиться на нарядном верблюде.
Привлекла внимание многих и национальная игра «Бестас».
У жителей и гостей города также появилась возможность сделать памятное фото с двухметровыми гигантами-батырами из аула «Батырлар аулы».
На набережной наблюдается большое количество детей. Ребятня с увлечением наблюдает за мастер-классом по изготовению домбры.
В ходе мероприяти местная мастерица из команды «Ermac» представила свои изделия из войлока. Довольно популярны были и мастер-классы по вышивке.
Люди проявляли интерес к юртам, где были представлены национальные изделия из стран тюркского мира.
Не забывали гости мероприятия и о танцах под полюбившуюся музыку.
Пока горожане лакомились блюдами национальной кухни и участвовали в культурных мероприятиях, у артистов полным ходом шла подготовка к выступлениям.
Те, кто уже подготовился, радовал присутствующих своими талантами.
Мусор, как обещали организаторы, будет убран в процессе мероприятия. Завтра его уже не будет.
Стоит отметить, что на набережной царит спокойная обстановка, гостям мероприятия не понадобилась помощь медиков. За соблюдением порядка наблюдают полицейские.
Комментарии0 комментарий(ев)