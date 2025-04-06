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05.04.2025, 19:04

Культурная столица: какая атмосфера царит на набережной Актау сегодня

Культура 0 1 650 Сергей Кораблев

Неподдельный интерес проявили местные жители к мероприятию в рамках года «Актау – культурная столица тюркского мира». О праздничной обстановке, которая царила в течение сегодняшнего дня, 5 апреля, – в фоторепортаже Lada.kz.

Фото Lada.kz / Ольга Ярославская
Фото Lada.kz / Ольга Ярославская

Зона фуд-корта сразу же заполнилась желающими попробавать блюда восточной кухни.

Многие не успели отведать излюбленного плова, его быстро раскупили.

Желающие могли прокатиться на нарядном верблюде.

Привлекла внимание многих и национальная игра «Бестас».

У жителей и гостей города также появилась возможность сделать памятное фото с двухметровыми гигантами-батырами из аула «Батырлар аулы».

На набережной наблюдается большое количество детей. Ребятня с увлечением наблюдает за мастер-классом по изготовению домбры.

В ходе мероприяти местная мастерица из команды «Ermac» представила свои изделия из войлока. Довольно популярны были и мастер-классы по вышивке.

Люди проявляли интерес к юртам, где были представлены национальные изделия из стран тюркского мира.

Не забывали гости мероприятия и о танцах под полюбившуюся музыку. 

Пока горожане лакомились блюдами национальной кухни и участвовали в культурных мероприятиях, у артистов полным ходом шла подготовка к выступлениям.

Те, кто уже подготовился, радовал присутствующих своими талантами.

Мусор, как обещали организаторы, будет убран в процессе мероприятия. Завтра его уже не будет.

Стоит отметить, что на набережной царит спокойная обстановка, гостям мероприятия не понадобилась помощь медиков. За соблюдением порядка наблюдают полицейские.

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